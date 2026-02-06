हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनएकता कपूर ने पापा जितेंद्र को बताया असली 'इच्छाधारी नाग', फैंस बोले- 'हां इसलिए आप नागमाता हो'

एकता कपूर ने पापा जितेंद्र को बताया असली 'इच्छाधारी नाग', फैंस बोले- 'हां इसलिए आप नागमाता हो'

Ekta Kapoor Video: टेलीविजन क्वीन एकता कपूर अरने OG शो 'नागिन' को लेकर सीरियस हैं. इतनी सीरियस कि उन्होंने हाल ही में अपने पिता जितेंद्र को असली इच्छाधारी नाग बता दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 06 Feb 2026 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की OG क्वीन एकता कपूर का सीरियल 'नागिन' साल 2015 से ही लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है. इस सीरियल के सात सीजन आ चुके हैं और हर सीजन को खूब प्यार मिलता है, इसी बीच अब हाल ही में एकता कपूर ने इच्छाधारी नाग और नागिन से अपना कनेक्शन बताया है. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस कनेक्शन पर काफी हंस रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें नागमाता बता रहे हैं.

एकता का 'इच्छाधारी नाग- नागिन कनेक्शन'
दरअसल एकता कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो 1979 में रिलीज हुई फिल्म 'जान दुश्मन' का है. जिसमें जितेंद्र 'इच्छाधारी नाग' के किरदार में नजर आए थे. इस वीडियो को शेयर करते हुए एकता ने कैप्शन में लिखा है, 'मेरे पापा असली नाग (इच्छाधारी) है, क्या इससे मैं भी नागिन बन जाती हूं ??' यहां देखें वीडियो:

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EktaaRkapoor (@ektarkapoor)

लोगों ने एकता को बोला 'नागमाता'
एकता के इस मजेदार नागिन कनेक्शन पर फैंस बड़े ही मजेदार तरीके से ठहाके लगा रहे हैं. इस वीडियो पर लोगों जो रिएक्शंस  रहे हैं से देख कोई भी जोर जोर से हंसेगा. एक सोशल मीडिया यूजर ने कैप्शन में लिखा, 'हां हां इसलिए तो टीवी की नागमाता हो तुम'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नागमाता फॉरेवर', तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'नागमाता इसी बात पर एक कैमियो तो बनता है नागिन 7 में'. इसी तरह के मजेदार कमेंट्स एकता के इ पोस्ट में देखने को मिल रहे हैं.

एकता कपूर ने पापा जितेंद्र को बताया असली 'इच्छाधारी नाग', फैंस बोले- 'हां इसलिए आप नागमाता हो


एकता कपूर ने पापा जितेंद्र को बताया असली 'इच्छाधारी नाग', फैंस बोले- 'हां इसलिए आप नागमाता हो


एकता कपूर ने पापा जितेंद्र को बताया असली 'इच्छाधारी नाग', फैंस बोले- 'हां इसलिए आप नागमाता हो

'नागिन 7' के बारे में
बता दें कि इन दिनों एकता के मशहूर शो 'नागिन' का सातवां सीजन टीवी पर प्रसारित हो रहा है. इस शो में 'उडारियां' फेम एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी नागिन के किरदार में नजर आ रही हैं. प्रियंका के किरदार का नाम सीरियल में अनंता है, जो तेजस्वी प्रकाश के 'नागिन 6' के किरदार प्रार्थना की बेटी है. शो के सातवें सीजन को भी बहुत पसंद किया जा रहा है. ये शो टीआरपी में भी टॉप 5 में रहता है.

और पढ़ें
Published at : 06 Feb 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Ekta Kapoor Jitendra Naagin 7
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: 'घूसखोर पंडत' पर घमासान! | Ghooskhor Pandat Controversy | FIR | CM Yogi
Chitra Tripathi: घूसखोर की जाति बनाई, ऐसे फिल्म से करेंगे कमाई? | Ghooskhor Pandat Controversy
Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
इंडिया
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर?
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री?
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने से पीछे क्यों हटे थे आइंस्टीन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हुए थे शामिल?
परमाणु बम बनाने से पीछे क्यों हटे थे आइंस्टीन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हुए थे शामिल?
लाइफस्टाइल
Happy Rose Day 2026 Wishes: गुलाबों से शुरू होता है प्यार का इजहार, रोज डे पर भेजें ये खास विशेज
गुलाबों से शुरू होता है प्यार का इजहार, रोज डे पर भेजें ये खास विशेज
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget