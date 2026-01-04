एकता कपूर ने AI से बनाई नागिन मौनी रॉय-निया शर्मा, निराश फैंस बोले- 'क्रिंज'
Naagin 7: एकता कपूर के ‘नागिन 7’ के हालिया एपिसोड में एआई से बने ट्रिब्यूट ने लोगों को निराश किया. सोशल मीडिया पर इसके विजुअल्स और वीएफएक्स की जगह एआई इस्तेमाल करने को लेकर नाराजगी जताई गई.
एकता कपूर का सुपरहिट शो ‘नागिन 7’ 27 दिसंबर को प्रीमियर होने के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है. शो को जहां एक तरफ का भरपूर प्यार मिल रहा है वहीं हालिया एपिसोड ने फैंस को निराश कर दिया है. खासतौर पर प्रियंका चाहर चौधरी के नागिन अवतार का इंतजार कर रहे लोगों को उस वक्त झटका लगा जब एपिसोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नजर आया.
शो के हालिया एपिसोड में एकता कपूर ने ‘नागिन’ फ्रेंचाइजी की पिछली महा-नागिनों मौनी रॉय, सुरभि चंदना, सुरभि ज्योति, निया शर्मा और तेजस्वी प्रकाश को ट्रिब्यूट दिया. इसी एपिसोड में प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार पहली बार नागिन में बदलता हुआ दिखाया गया. हालांकि ये पूरा ट्रिब्यूट एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया था जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया.
एआई से बने सीन पर फूटा लोगों का गुस्सा
एआई से तैयार इस सीक्वेंस को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी साफ देखने को मिली. कई यूजर्स ने इसे 'एआई स्लोप' बताते हुए कहा कि यह कंटेंट बनावटी लगता है और किसी यूट्यूब एआई वीडियो जैसा महसूस होता है. एक यूजर ने लिखा कि लोगों को इस तरह के कंटेंट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. वहीं दूसरे ने कहा, 'कहानी अच्छी है लेकिन ये एआई का इस्तेमाल देखकर क्रिंज हो गया.'
विजुअल्स और बैकग्राउंड पर भी उठे सवाल
कुछ लोगों ने शो के विजुअल्स और बैकग्राउंड को लेकर भी सवाल खड़े किए. एक यूजर ने कहा कि प्रोमो में दिखाया गया वॉकिंग सीन ज्यादा बेहतर था. जिसे एपिसोड से हटा दिया गया. वहीं किसी ने नागिनों को अजीब लोकेशन्स में दिखाने पर नाराजगी जताई. किसी को आइस वर्ल्ड में तो किसी को जहाज पर दिखाया गया. जिसे लोगों ने बिल्कुल बेकार बताया.
वीएफएक्स की जगह एआई क्यों?
कई फैंस ने ये भी सवाल उठाया कि जब शो का स्केल इतना बड़ा है तो वीएफएक्स की जगह एआई का सहारा क्यों लिया गया. कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीन स्क्रीन और पारंपरिक एडिटिंग ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते थे.
‘नागिन 7’ की कास्ट और कहानी
‘नागिन 7’ में प्रियंका चाहर चौधरी और नामिक पॉल लीड रोल में नजर आ रहे हैं. उनके साथ ईशा सिंह, एलिस कौशिक और करण कुंद्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं. शो की कहानी एक भव्य माइथोलॉजिकल ड्रामा पर आधारित है जिसमें दुनिया को बचाने के लिए एक खतरनाक ड्रैगन से जंग दिखाई जाएगी.
