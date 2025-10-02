Dussehra 2025: गुरमीत चौधरी से अंकिता लोखंडे तक, टीवी सेलेब्स ने यूं दी फैंस को दशहरे की बधाई
Dussehra 2025 TV Celebs Wish: टीवी के कई सेलेब्स ने दशहरे के मौके पर फैंस को बधाई दी है. इस दौरान किसी ने रावण दहन की झलक दिखाई. तो घर में पूजा करता हुआ नजर आया.
पूरे देश में आज यानि 2 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है. ऐसे में टीवी सेलेब्स भी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं. अंकिता लोखंडे ने जहां अपने घर से एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया. तो वहीं गुरमीत चौधरी ने वाइफ के साथ तस्वीरें शेयर की और साथ ही रावण दहन की झलक दिखाई. नीचे देखिए स्टार्स की पोस्ट....
अंकिता ने सजधज कर दी फैंस को बधाई
अंकिता लोखंडे ने दशहरे पर एक स्पेशल वीडियो शेयर किया. जिसमें वो लाल साड़ी में सजधज कर पूजा करती हुई दिखाई दी. वीडियो में अंकिता अपने फैंस को दशहरे का मतलब भी समझाती दिखी. वीडियो शेयर उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरे और विक्की के लिए इतना अद्भुत समर्थन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.’
फैंस ने लुटाया एक्ट्रेस पर प्यार
अंकिता ने आगे लिखा कि, ‘आप सभी के प्यार के साथ इन खूबसूरत त्योहारों को मनाकर मैं सचमुच बहुत धन्य महसूस कर रही हूं. आज का दिन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है.’ एक्ट्रेस के वीडियो पर कमेंट कर फैंस भी उन्हें दशहरे की बधाई देते दिखे.
गुरमीत ने शेयर की खास तस्वीरें
टीवी सीरियल में राम की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में बसने वाले गुरमीत चौधरी ने भी फैंस को दशहरे की बधाई दी है. एक्टर ने अपनी वाइफ देबिना बनर्जी के साथ कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें दोनों येलो आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे. इसके साथ ही उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी शेयर की. इसमें एक्टर ने रावण दहन की झलक दिखाई.
कैप्शन में गुरमीत ने लिखी खास बात
एक्टर ने कैप्शन में लिखा, ‘दूसरी स्लाइड में एक छोटी सी झलक, रामायण में भगवान राम का किरदार निभाना मेरे जीवन के सबसे अनमोल सफ़र में से एक रहा है. रावण दहन का वो पल हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, ये याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रकाश की हमेशा जीत होती है..’
