हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'दीया और बाती हम' के सूरज राठी एक्टिंग छोड़ गांव में जाकर कर रहे हैं ये काम, कभी सेट पर एक्ट्रेस से लिया था पंगा

'दीया और बाती हम' के सूरज राठी एक्टिंग छोड़ गांव में जाकर कर रहे हैं ये काम, कभी सेट पर एक्ट्रेस से लिया था पंगा

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'दीया और बाती हम'में सूरज राठी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले अनस रशीद किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. लेकिन, अब उन्होंने् इंडस्ट्री से दूरी बना ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 04:29 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसे सेलेब्स हैं जो ग्लैमरस वर्ल्ड में नाम कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. उसके बाद वो रातोंरात स्टार भी बन जाते हैं. लेकिन, अचानकर वो इंडस्ट्री से दूरी बना लेते हैं. ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके फेवरेट स्टार अब क्या कर रहे हैं.

उन्हीं में से एक हैं 'दीया और बाती हम' में सूरज राठी की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले अनस रशीद. एक्टर ने कई सालों तक टीवी की दुनिया पर राज किया. हालांकि, उसके बाद शोबिज छोड़ दिया.चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं, इसके पीछे की वजह..

कहीं तो होगा से किया था डेब्यू

अनस रशीद पिछले कई सालों से एक्टिंग छोड़कर खेती-बाड़ी कर रहे हैं. जी हां, ये बिल्कुल सच है कि अनस अब एक्टर नहीं रहे, वो किसान बन चुके हैं. ऐसे में वो अब मुंबई में नहीं बल्कि अपने होमटाइन मालेरकोटला पंजाब में रहते हैं. एक्टर की पूरी फैमिली वहीं रहती है.अनस ने अपना एक्टिंग डेब्यू 'कहीं तो होगा' से किया था.

 
 
 
 
 
A post shared by AnasRashid (@anasrashidactor)

इसके बाद उन्हें धरती का 'वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान' में देखा गया था. अनस ने इस शो में अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया. इस शो से सफलता मिलने के बाद अनस को दिया और बाती हम का ऑफर मिला. इस शो में उन्होंने एक अनपढ़ हलवाई सूरज राठी की भूमिका निभाई थी.

दीपिका सिंह ने मारा था थप्पड़

पांच सालों तक लगातार इस शो में काम करने के बाद अनस घर-घर में जाना पहचाना नाम बन गए. दीपिका सिंह और अनस की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था.शो में बेशक दोनों के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई गई थी,लेकिन रियल लाइफ में इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी.रिपोर्ट के अनुसार एक गलतफहमी की वजह से दीपिका ने अनस को थप्पड़ तक मार दिया था.

इस घटना के बाद दोनों ने कभी एक-दूसरे से बात नहीं की.रिपोर्ट्स के अनुसार टीवी को अलविदा कहने के पीछे दीपिका संग हुआ विवाद भी एक कारण हो सकता है. 'दीया और बाती हम' के बात अनस किसी शो में नहीं दिखे.ग्लैमर वर्ल्ड से दूर अनस अब अपने परिवार के संग आम जिंदगी जीते हैं.बता दें साल 2017 में एक्टर ने शादी की थी.

Published at : 05 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Tags :
Diya Aur Baati Hum Anas Rashid
