ग्लैमरस वर्ल्ड में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने वैराग की दुनिया अपना ली है. इस लिस्ट में टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस नुपुर अलंकार का नाम भी शामिल है. एक दौर ऐसा था जब नुपुर टीवी की दुनिया पर राज किया करती थीं. उनकी एक्टिंग के साथ-साथ फैंस उनकी खूबसूरती पर भी फिदा थे.

हालांकि, अपना अच्छा-खासा करियर छोड़ उन्होंने आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया. नुपुर को वैराग अपनाए हुए तीन साल हो चुके हैं. ऐसे में लोग उन्हें भूल भी चुके हैं. इस आर्टिकल के जरिए चलिए नुपुर अलंकार के बारे में जानते हैं. वैसे तो कई एक्टर्स ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहा है, लेकिन नुपुर का नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे.

2022 में छोड़ी एक्टिंग

अपने करियर में नुपुर ने 157 शोज में काम किया था. हर सीरियल में वो बेहद ही शानदार एक्टिंग किया करती थीं. लेकिन, एक दिन एक्टिंग छोड़ संन्यासी बनने का फैसला लिया तो उनके फैंस काफी हैरान रह गए. नुपुर ने 2022 में एक्टिंग से किनारा कर लिया था.





आपको बता दें नुपुर ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं छोड़ी बल्कि अपने पति तक को छोड़ दिया. मालूम हो शादी के 20 साल बाद एक्ट्रेस ने पति को छोड़ा था. नुपुर अब अपना सारा वक्त सिर्फ भक्ति में ही व्यतीत करती हैं. नुपुर अब तो खाना भी भिक्षा मांगकर ही खाती है.

भिक्षा मांगते हुए तस्वीरें हुईं वायरल

क्योंकि उनका मानना है कि वो संन्यासी नहीं है जिसने भिक्षा मांगकर ना खाया हो. सोशल मीडिया पर नुपुर के भिक्षा मांगने की तस्वीरें वायरल हुई थीं. तस्वीरों में देखने को मिला था कि एक्ट्रेस को छह लोगों ने भीख दिया था और वो उनके भिक्षा मांगने का पहला दिन था.

नुपुर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने दीया और बाती हम, शक्तिमान, घर की लक्ष्मी बेटियां, सांवरिया और राजाजी जैसे पॉपुलर शो में काम किया है. नुपुर ने एक्टिंग की दुनिया में 27 साल तक काम किया और उसके बाद संन्यास ले लिया.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: वृंदा की इज्जत लूटने से बचाएगा अंगद, मिहिर को प्यार के जाल ने फंसाने के लिए नॉयना खेलेगी नया गेम