हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदिवाली के जश्न में ऊप्स मोमेंट का शिकार हुईं निया शर्मा, कैमरे के सामने खिसका एक्ट्रेस का ब्लाउज

दिवाली के जश्न में ऊप्स मोमेंट का शिकार हुईं निया शर्मा, कैमरे के सामने खिसका एक्ट्रेस का ब्लाउज

Nia Sharma Viral Video: टीवी की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक्ट्रेस ऊप्स मोमेंट का शिकार होती दिखी.

By : सखी चौधरी | Updated at : 21 Oct 2025 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस निया शर्मा हर दिन अपने ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ऊप्स मोमेंट का शिकार होती दिखी. एक्ट्रेस का ये वीडियो एक दिवाली पार्टी का है. जिसमें एक्ट्रेस व्हाइट लहंगे में नजर आ रही हैं.

दिवाली पार्टी में ऊप्स मोमेंट का शिकार हुईं निया

दरअसल दिवाली के मौके पर टीवी की दुनिया के पॉपुलर कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपने नए घर में एक शानदार पार्टी रखी थी. इस पार्टी में बॉलीवुड और छोटे पर्दे के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. इस दौरान निया शर्मा भी सजधजकर पार्टी में पहुंची. एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर चोली के साथ व्हाइट लहंगा पहना था. जिसमेंवो बला की खूबसूरत लग रही थी. लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस मीडियो को पोज देने लगी तो वो एक ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

कैमरे के सामने खिसका एक्ट्रेस का ब्लाउज

निया शर्मा जब कैमरे के सामने पोज देने आईं, तो एक्ट्रेस का ब्लाउज खिसक गया. ये मोमेंट पैप्स के कैमरे में भी कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. निया का वीडियो देख यूजर्स उन्हें तरह-तरह की सलाह देने में लगे हैं. एक ने लिखा, ‘ऐसे कपड़े आपको पहनने ही क्यों है...’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)

किस शो में नजर आई थीं निया शर्मा?

वर्कफ्रंट की बात करें तो टीवी इंडस्ट्री को कई हिट शोज दे चुकी निया शर्मा आखिरी बार कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में नजर आई थी. शो में एक्ट्रेस फेमस कॉमेडियन और एक्टर सुदेश लहरी के साथ खाना बनाते हुए नजर आई थी. अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो हर दिन फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं. इनपर फैंस भी खूब प्यार लुटाते हैं.

ये भी पढ़ें -

Diwali 2025: रवि किशन ने दीयों संग दिए पोज, पति के साथ कोजी हुईं मोनालिसा, आम्रपाली ने बनाई खास रंगोली, देखें तस्वीरें

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 21 Oct 2025 08:14 PM (IST)
Tags :
Nia Sharma TV News Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'छिछोरे लोग...'
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
विराट कोहली के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
विराट के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'छिछोरे लोग...'
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
विराट कोहली के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
विराट के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
यूटिलिटी
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
ट्रेंडिंग
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget