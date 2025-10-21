टीवी की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस निया शर्मा हर दिन अपने ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ऊप्स मोमेंट का शिकार होती दिखी. एक्ट्रेस का ये वीडियो एक दिवाली पार्टी का है. जिसमें एक्ट्रेस व्हाइट लहंगे में नजर आ रही हैं.

दिवाली पार्टी में ऊप्स मोमेंट का शिकार हुईं निया

दरअसल दिवाली के मौके पर टीवी की दुनिया के पॉपुलर कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपने नए घर में एक शानदार पार्टी रखी थी. इस पार्टी में बॉलीवुड और छोटे पर्दे के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. इस दौरान निया शर्मा भी सजधजकर पार्टी में पहुंची. एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर चोली के साथ व्हाइट लहंगा पहना था. जिसमेंवो बला की खूबसूरत लग रही थी. लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस मीडियो को पोज देने लगी तो वो एक ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

कैमरे के सामने खिसका एक्ट्रेस का ब्लाउज

निया शर्मा जब कैमरे के सामने पोज देने आईं, तो एक्ट्रेस का ब्लाउज खिसक गया. ये मोमेंट पैप्स के कैमरे में भी कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. निया का वीडियो देख यूजर्स उन्हें तरह-तरह की सलाह देने में लगे हैं. एक ने लिखा, ‘ऐसे कपड़े आपको पहनने ही क्यों है...’

View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)

किस शो में नजर आई थीं निया शर्मा?

वर्कफ्रंट की बात करें तो टीवी इंडस्ट्री को कई हिट शोज दे चुकी निया शर्मा आखिरी बार कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में नजर आई थी. शो में एक्ट्रेस फेमस कॉमेडियन और एक्टर सुदेश लहरी के साथ खाना बनाते हुए नजर आई थी. अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. जहां वो हर दिन फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं. इनपर फैंस भी खूब प्यार लुटाते हैं.

