बॉलीवुड हो या टीवी सेलेब्स इन दिनों सभी दिवाली के रंग में रंगे हुए हैं. एक हफ्ते से लगातार बॉलीवुड सेलेब्स की दिवाली पार्टी चल रही है. ऐसे में टीवी के सितारे कैसे पीछे रह सकते हैं.ग्लैमर लुक में टीवी एक्ट्रेसेस भी खूब धमाल मचा रही हैं.

टीवी की 'नागिन' यानी निया शर्मा इसी बीच वॉर्डरोब मालफंक्शन की शिकार हो गई हैं. बीते दिनों निया शर्मा एक दिवाली पार्टी में रंग जमाने पहुंची थीं.एक्ट्रेस ने इस दौरान बेहद ही खूबसूरत लहंगे के साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया था. निया शर्मा ने पार्टी में स्वैग के साथ एंट्री मारी थी.

निया ने ब्लाउज किया ठीक

निया शर्मा जैसे ही पैपराजी के सामने पोज देने जाने लगीं वैसे ही उनका ब्लाउज खिसक गया. ब्लाउज को खिसकते देख निया शर्मा पीछे की तरफ पलट गईं.निया ने पहले तो अपना ब्लाउज ठीक किया उसके बाद उन्होंने दुपट्टा ठीक किया.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

निया ने ड्रेस संभालने के बाद कैमरे के सामने जमकर पोज दिया.हालांकि, इस बीच उनका ब्लाउज ठीक करने वाला वीडियो वायरल हो गया.हालांकि, निया के फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. निया शर्मा के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

बिकिनी पहन बरपाती हैं कहर

निया शर्मा टीवी की ग्लैमरस और टॉप एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं. निया को ग्लैमरस दिखना बेहद पसंद हैं. निया कई बार बिकिनी पहन सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा देती हैं. यही वजह है कि निया को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ड्रेस ठीक करने के बाद निया ने कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने पोज दिया.





बता दें इन दिनों निया शर्मा किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं. पिछले काफी वक्त से वो छोटे पर्दे से दूर हैं.एक्ट्रेस के फैंस को बेसब्री से उनके कमबैक का इंतजार है. निया को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 'एक हजारों में मेरी बहना है' से मिली थी.

