अंकिता लोखंडे टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. अंकिता अपने फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपने पति विक्की जैन के साथ मुंबई के एक आलीशान होटल में आयोजित दिवाली पार्टी में बेहद खूबसूरत लुक में स्पॉट हुई थीं. एक्ट्रेस ने इवेंट के लिए ऐश्वर्या राय की फिल्म से उनके लुक को रिक्रिएट किया था. वहीं अब अंकिता ने अपने इस खूबसूरत लुक की कई तस्वीरें अपन इंस्टा पर शेयर की हैं. दिवाली पार्टी में अगर आप भी खास दिखना चाहती हैं तो अंकिता के लेटेस्ट लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

अंकिता लोखंडे ने दिवाली पार्टी के लिए ऐश्वर्या राय के लुक को किया कॉपी

बता दें कि दिवाली पार्टी में पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस डेलीकेट गोल्डन एम्ब्रॉइडरी वाली खूबसूरत लैवेंडर साड़ी पहनकर पहुंची थीं और वे बेहद हसीन लग रही थीं. अंकिता ने अपने दिवाली पार्टी लुक के लिए 1999 में रिलीज़ हुई आइकॉनिक फिल्म "हम दिल दे चुके सनम" के गाने "चाँद छुपा बादल में" में ऐश्वर्या राय बच्चन के आइकॉनिक लुक से इस्पिरेशन ली थी.





अंकिता ने अपनी साड़ी को एक भारी-भरकम एम्बेलिश्ड ब्लाउज़ और डायमंड और मोटिफ्स के चोकर के साथ स्टाइल किया था. इसके साथ उन्होंने सॉफ्ट वेवी हेयर स्टाइल किया हुआ था.





अभिनेत्री ने अपने लुक को सटल मेकअप, छोटी सी बिंदी और एक प्यारी मुस्कान के साथ कंप्लीट किया था.





वहीं एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं और फैंस एक्ट्रेस के इस दिवाली लुक की तुलना "हम दिल दे चुके सनम" की ऐश्वर्या राय बच्चन से कर रहे हैं.

सितारों से सजी रही अंकिता-विक्की की दिवाली पार्टी

बता दें कि सितारों से सजी इस दिवाली पार्टी में कई टीवी और फिल्मी हस्तियां शामिल हुई थीं. "फौजी 2" में विक्की की को-स्टार गौहर खान अपने पति ज़ैद दरबार के साथ पार्टी में पहुंचीं थीं. इस दौरान अंकिता के पति विक्की जैन कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के साथ जमकर नाचते नज़र आए.अंकिता पार्टी में हर मेहमान का पर्सनली वेलकम करती नज़र आईं.

दिवाली पर पति विक्की संग अकिंता ने खूब दिए रोमांटिक पोज

अंकिता ने इस दौरान दिवाली पार्टी पर पति विक्की जैन संग कई रोमांटिक पोज भी दिए. कपल द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई एक तस्वीर में दोनों की केमिस्ट्री साफ़ दिखाई दे रही थी, जिसमें वे साथ में दीये जलाते नज़र आ रहे हैं. अंकिता ने इस खूबसूरत तस्वीर को कैप्शन दिया, "साथ मिलकर रात रोशन करते हुए." बता दें कि अंकिता और विक्की हर साल शानदार पार्टियों को होस्ट करने के लिए फेमस हैं.