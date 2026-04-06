दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ बेबी शावर, व्हाइट गाउन में बेबी बंप किया फ्लॉन्ट

टीवी की 'इशि मां' यानी दिव्यांका त्रिपाठी दहिया जल्दी ही मां बनने वाली हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है. अब हाल ही में उनका बेबी शावर हुआ है. जिसकी फोटोज भी उनके दोस्तों ने शेयर की हैं. इस बेबी शावर में दिव्यांका बेहद प्यारी लग रही थीं. तो वहीं टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम भी इस बेबी शावर पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे.

दिव्यांका का लुक

अपने बेबी शावर में दिव्यांका ने व्हाइट कलर का फ्लोई गाउन पहना था. जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थीं. इस गाउन के साथ एक्ट्रेस ने बालों को हाफ पिन-अप किया, नीचे के बालों को सॉफ्ट कर्ल्स रखा. तो वहीं ज्वेलरी में केवल बड़े सिल्वर ईयरिंग्स पहने थे. रेड लिप्स में एक्ट्रेस का लुक बहुत प्यारा लगा. उनके चेहरे का ग्लो भी देखते ही बन रहा था.

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बेबी शावर गेम्स और डांस धमाल

इस बेबी शावर फंक्शन में कई सारे गेम्स भी खेले गए. जिसके कुछ वीडियोज दिव्यांका के दोस्तों ने शेयर किए हैं. इसमें से एक गेम में पतियों के हाथ बांध दिए गए और पत्नियों को बॉल पीछे फेंकना थी. इस गेम को धीरज धूपर और विन्नी अरोड़ा धूपर ने जीता, इसका वीडियो भी इन दोनों ने ही शेयर भी किया है. इसके अलावा इस फंक्शन में होने वाले पापा यानी विवेक दहिया ने जमकर डांस भी किया है. तो वहीं दिव्यांका भी थिरकते हुए नजर आईं.

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'ये हैं मोहब्बतें' की टीम ने लगाए चार चांद

इस बेबी शावर फंक्शन में दिव्यांका के टीवी इंडस्ट्री के दोस्त शामिल हुए. जिसमें उनके सबसे पॉपुलर सीरियल 'ये हैं मोहब्बतें' की पूरी स्टारकास्ट भी शामिल हुई. इन सभी ने इस फंक्शन में अपने डांस धमाल से चार चांद लगा दिए. इस फंक्शन में शिरीन मिर्जा, नीना कुलकर्णी, दिव्यांका की ऑनस्क्रीन बेटी रुहानिका धवन भी शामिल हुई थीं. इसके अलावा श्रद्धा आर्या, एकता कपूर, संदीप सिकंद जैसे और भी कई सारे इंडस्ट्री के नाम शामिल हुए.

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शादी के 10 साल बाद आई खुशी

बता दें कि दिव्यांका और विवेक शादी के करीब 10 साल बाद पैरेंट्स बनने जा रहे हैं. इन दोनों की शादी जुलाई 2016 में भोपाल से हुई थी. दोनों की मुलाकात भी 'ये हैं मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी. यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों शादी के बंधन में बंध गए. अब जल्दी ही दोनों पैरेंट्स बनने वाले हैं और इसके लिए दोनों ही बेहद एक्साइटेड हैं. वहीं खबरें ये भी हैं कि दोनों ट्विन बेबीज के पैरेंट्स बनने वाले हैं. कई महीनों तक इन दोनों ने ये खबर छुपाकर रखी थी. अभी कुछ दिन पहले ही ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की गई है.