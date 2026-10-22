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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बैक पेन से जूझ रही हूं, फिजियोथेरेपी चल रही', दो बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ ऐसा हाल

'बैक पेन से जूझ रही हूं, फिजियोथेरेपी चल रही', दो बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ ऐसा हाल

डिलीवरी के चार महीने बाद दिव्यांका त्रिपाठी ने पति विवेक दहिया के साथ काम पर वापसी की है. एक्ट्रेस ने कमर दर्द, फिजियोथेरेपी और मां बनने के बाद रिकवरी के मुश्किल सफर के बारे में बात की.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 11:45 AM (IST)
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टीवी के पॉपुलर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया इन दिनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में नजर आ रहे हैं. शादी के 10 साल बाद मई 2026 में जुड़वां बेटों के माता-पिता बने इस कपल ने बच्चों के जन्म के करीब चार महीने बाद काम पर वापसी की है. हाल ही में दोनों ने एक इंटरव्यू में काम और परिवार के बीच तालमेल बनाने से लेकर दिव्यांका की रिकवरी तक पर खुलकर बात की. 

दिव्यांका ने बताया कि डिलीवरी के बाद उन्हें कमर में तेज दर्द की परेशानी हुई, जिसके चलते उन्हें फिजियोथेरेपी और एक्वा थेरेपी का सहारा लेना पड़ा. चलिए जानते हैं दिव्यांका और विवेक ने क्या कहा.

'डिलीवरी के बाद पहले जैसा होना आसान नहीं'

टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में दिव्यांका ने बताया कि 'पति पत्नी और पंगा 2' से कमबैक करने के लिए विवेक ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया था. विवेक चाहते थे कि वो डिलीवरी के बाद दोबारा काम शुरू करें, लेकिन अब दिव्यांका को एहसास हुआ है कि मां बनने के बाद पहले जैसी जिंदगी में लौटना इतना आसान नहीं होता. 

बैक पेन से जूझ रही हूं, फिजियोथेरेपी चल रही', दो बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ ऐसा हाल

दिव्यांका त्रिपाठी ने क्या कहा?

एक्ट्रेस ने कहा, 'विवेक ने मुझे ये शो करने के लिए काफी समझाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं दोबारा पहले जैसी हो जाऊं. लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि पहले जैसा होना संभव नहीं है. पहले मुझे लगता था कि मैं डिलीवरी के बाद फिर से वैसी ही बन जाऊंगी, जैसी पहले थी. लेकिन ऐसा नहीं होता. डिलीवरी के बाद जब आप काम शुरू करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से ये एक नई शुरुआत की तरह होता है.'

'विवेक ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया..'

दिव्यांका ने बताया कि डिलीवरी के बाद शरीर को दोबारा मजबूत बनाने में काफी मेहनत लगती है. इस दौरान चलने, बैठने और उठने जैसी सामान्य चीजें भी मुश्किल हो सकती हैं. शारीरिक बदलावों के साथ याददाश्त और मानसिक मजबूती पर भी काम करना पड़ता है. 

बैक पेन से जूझ रही हूं, फिजियोथेरेपी चल रही', दो बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ ऐसा हाल

उन्होंने कहा, 'डिलीवरी के बाद रिकवरी का मतलब है कि आपको अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाना पड़ता है. चलने, बैठने और उठने जैसी छोटी-छोटी चीजें भी मुश्किल हो जाती हैं. इस दौरान आपको अपनी याददाश्त और मानसिक मजबूती पर भी काम करना पड़ता है. ऐसे समय में परिवार और आपका साथ देने वाले लोग बहुत मदद करते हैं. शुक्र है कि विवेक ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया. उन्हें पता था कि अगर मैं बहुत लंबे समय तक घर पर रही, तो मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझना पड़ सकता है. इसलिए वो चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं और काम शुरू करूं.'

'मुझे सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में भी मदद चाहिए होती है'

दिव्यांका ने बताया कि 'पति पत्नी और पंगा 2' करने का फैसला उनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि इस शो की शूटिंग के लिए उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करना पड़ता है. एक्ट्रेस ने कहा, 'ये शो करना मेरा सबसे अच्छा फैसला रहा, क्योंकि मुझे हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करना पड़ता है और ये एक मजेदार शो है. मुझे ये भरोसा भी था कि जब भी मुझे जरूरत होगी, विवेक मेरे साथ होंगे. कई बार मुझे सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में भी उनकी मदद चाहिए होती है. मेरे लिए सबसे मुश्किल काम मदद मांगना है. हम जैसी महिलाएं अक्सर मदद मांगने में झिझकती हैं और अपनी परेशानियां बताने से भी बचती हैं. लेकिन मैंने सीखा है कि हकीकत को स्वीकार करना और मदद मांगना जरूरी है, ताकि आप आगे बढ़ सकें.'

 

'कमर में तेज दर्द था, इसलिए शुरू की एक्वा थेरेपी'

दिव्यांका ने अपनी रिकवरी के बारे में बात करते हुए बताया कि डिलीवरी के बाद शुरुआती दो महीने उनके लिए काफी मुश्किल थे. उन्हें कमर में तेज दर्द होता था और उठने में भी परेशानी होती थी. ऐसे में उन्होंने एक्वा थेरेपी शुरू की, जिसमें स्विमिंग पूल के पानी में एक्सरसाइज की जाती है. इससे शरीर पर कम दबाव पड़ता है और एक्सरसाइज करना आसान हो सकता है. 

बैक पेन से जूझ रही हूं, फिजियोथेरेपी चल रही', दो बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ ऐसा हाल

एक्ट्रेस ने कहा, 'जब आपने रिहैबिलिटेशन की बात की, तो मुझे याद आया कि मैं हमेशा कहती हूं कि मेरी रिकवरी अच्छी रही है. लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी ये बात दूसरी महिलाओं तक भी पहुंचे. मैंने रिहैबिलिटेशन किया और शुरुआती दो महीने मेरे लिए बेहद मुश्किल थे. जब हमें पता चला कि मैं ये शो करने वाली हूं, तो विवेक ने मुझे रिकवरी पर काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया. वो चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द रिहैब शुरू करूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी था. मुझे उठने में भी परेशानी हो रही थी और कमर में तेज दर्द था. इसलिए मैंने एक्वा थेरेपी शुरू की, जिसमें स्विमिंग पूल के पानी में एक्सरसाइज की जाती है. इससे शरीर पर कम दबाव पड़ता है.'

'फिजियोथेरेपी से मेरा आत्मविश्वास वापस आया'

दिव्यांका ने बताया कि उन्होंने एक्वा थेरेपी के साथ फिजियोथेरेपी भी शुरू की थी और वो अब भी इसे जारी रखे हुए हैं. हालांकि, अब उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी है. 

उन्होंने कहा, 'मैंने फिजियोथेरेपी का ये तरीका शुरू किया और अब भी इसे जारी रखे हुए हूं, हालांकि अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी है. एक महीने के रिहैबिलिटेशन से मुझे अपनी ताकत दोबारा पाने और ये भरोसा करने में मदद मिली कि मैं कुछ कर सकती हूं. अगर मुझे फिजियोथेरेपी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया होता, तो मेरी रिकवरी में चार-पांच महीने और लग सकते थे. रिकवरी का सफर लंबा होता है, लेकिन मैं दूसरी महिलाओं को सलाह दूंगी कि वो सही मेडिकल गाइडेंस में जल्द से जल्द फिजियोथेरेपी शुरू करें.'

विवेक दहिया ने बताया, क्यों लिया शो करने का फैसला

विवेक दहिया ने भी बताया कि शो के लिए हामी भरने से पहले उन्होंने और दिव्यांका ने मिलकर पूरी प्लानिंग की थी. उन्होंने दिव्यांका की सेहत, उनके रिहैबिलिटेशन और परिवार से मिलने वाले सहयोग को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया.

विवेक ने कहा, 'हमने बैठकर बात की और समझने की कोशिश की कि हम सब कुछ कैसे संभाल सकते हैं और ये फैसला कितना सही रहेगा. अगर हमें लगता कि ये बहुत मुश्किल होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ते. हमने देखा कि हमारे पास कितना सपोर्ट सिस्टम है, दिव्यांका कितना काम कर सकती हैं और शूटिंग शुरू होने से पहले वो किस तरह का रिहैबिलिटेशन कर सकती हैं.' 

बैक पेन से जूझ रही हूं, फिजियोथेरेपी चल रही', दो बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ ऐसा हाल

विवेक ने आगे कहा, 'मैं चाहता था कि मैं काम करूं और वो भी मेरे साथ काम करें. मुझे लगा कि इससे उनका ध्यान दूसरी चीजों पर जाएगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा. हम हमेशा से शूटिंग का हिस्सा रहे हैं और ये कोई फिक्शन शो नहीं, बल्कि हंसी-मजाक पर आधारित रियलिटी शो है. मुझे लगा कि वो इसे एंजॉय करेंगी, मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगी और हफ्ते के बाकी छह दिन भी बेहतर तरीके से बिता सकेंगी.'

2016 में हुई थी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी

बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के करीब 10 साल बाद पेरेंट्स बन गए हैं. एक्ट्रेस ने 26 मई 2026 को जुड़वां बेटों को जन्म दिया है, जिसके बाद उनके घर में खुशियों का माहौल है. दिव्यांका-विवेक ने 8 जुलाई 2016 को भोपाल में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की थी. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 22 Oct 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Divyanka Tripathi
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