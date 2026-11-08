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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब

दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया शादी के 10 साल पैरेंट्स बने है. बच्चों के जन्म के करीब पांच महीने बाद कपल ने अपने जुड़वा बेटों के नाम बताए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Nov 2026 07:33 AM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने शादी के 10 साल बाद जून 2026 में जुड़वा बेटों का वेलकम किया था. अब आखिरकार कपल ने अपने दोनों बेटों के नाम का खुलासा कर दिया है. बच्चों के जन्म के करीब पांच महीने बाद 7 नवंबर को दिव्यांका और विवेक ने उनके नाम बताए.

बता दें कि जन्म के बाद से ही कपल अपने जुड़वा बेटों को टी1 और टी2 कहकर बुला रहा था.  

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क्या है दिव्यांका-विवेक के जुड़वा बेटों का नाम?
हाल ही में दिव्यांका और विवेक ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने परिवार के सदस्यों को एक खास चैलेंज दिया. दोनों ने अपने जुड़वा बच्चों के नाम बताने के लिए क्लू ढूंढने वाला गेम रखा  था. विवेक के पिता ने जब एक क्लू सुलझा लिया, तो दिव्यांका ने यूट्यूब पर अपने फॉलोअर्स के साथ बच्चों के नाम का खुलासा किया.

अपने पहले बेटे का नाम बताते हुए दिव्यांका ने कहा, 'तो हमारे टी1 का होता है खुलासा. टी1 का नाम है दैविक.' इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके दूसरे बेटे टी2 का नाम वैदविक रखा गया है.

वीडियो में आगे दिव्यांका ने अपने जुड़वा बेटों के नाम रखने के पीछे की वजह और उनका मतलब भी बताया. दैविक नाम के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि उनका पहला बेटा बिल्कुल विवेक की तरह है.

क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब
दिव्यांका ने बताया कि जन्म के समय से ही दैविक की पकड़ काफी मजबूत थी. वो उनकी उंगलियों को बहुत कसकर पकड़ता था. एक्ट्रेस ने कहा, 'शुरू से एक तो स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा थी.' इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दैविक के चेहरे और शारीरिक बनावट में उनकी भी कुछ झलक देखने को मिलती है.

दिव्यांका और विवेक ने अपने दूसरे बेटे का नाम वैदविक रखा है. दिव्यांका ने बताया कि वैदविक जन्म के समय अपने भाई के मुकाबले थोड़ा कमजोर था. अपने बेटे के नाम का मतलब बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि 'वैद' का अर्थ हीलर यानी और 'द्विक' का मतलब डबल होता है. उन्होंने समझाया कि इस नाम का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो खुद को दोगुनी तेजी से ठीक कर सके.

बता दें, दिव्यांका और विवेक ने 26 मई को एक जॉइंट पोस्ट शेयर कर अपने जुड़वां बेटों के जन्म की खुशखबरी दी थी. पोस्ट में उन्होंने लिखा था, 'हमने खुशियां मांगी थीं, भगवान ने कहा, 'डबल ले लो.' हमें जुड़वां बेटों का आशीर्वाद मिला है.' वहीं, विवेक ने इस खास मौके पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा था, 'मेरे करण-अर्जुन आ गए!'

दिव्यांका-विवेक ने रखा अपने जुड़वा बेटों का नाम, जानें क्या है 'दैविक' और 'वैदविक' का मतलब

बता दें कि दिव्यांका और विवेक ने इन दिनो शो 'पति पत्नी और पंगा' सीजन 2 में नजर आ रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 08 Nov 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Divyanka Tripathi
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