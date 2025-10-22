हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकैंसर से जूझ रहीं दीपिका कक्कर का बुरा हाल, झड़ते बालों और अल्सर पर छलका दर्द

कैंसर से जूझ रहीं दीपिका कक्कर का बुरा हाल, झड़ते बालों और अल्सर पर छलका दर्द

Dipika Kakkar Health Update: दीपिका कक्कड़ लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रही हैं. अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक्ट्रेस ने अपना हेल्थ अपडेट दिया है और बताया है कि उन्हें हेयर पैच लगाने की जरूरत पड़ सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री से दूर रह रही एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने सेलिब्रिटी 'मास्टर शेफ' के जरिए इंडस्ट्री में अपना कमबैक किया लेकिन बाद में हेल्थ इश्यूज के वजह से उन्हें बीच में ही शो छोड़ना पड़ा. इसके बाद से दीपिका कक्कड़ को इसी साल मई के महीने में लीवर कैंसर स्टेज 2 डिटेक्ट हुआ था. एक्ट्रेस ने पहले ट्यूमर की सर्जरी करवाई थी जिसके बाद से उनका कैंसर ट्रीटमेंट जारी है.

दीपिका कक्कड़ का कैंसर ट्रीटमेंट अब 1.5 साल तक चलने वाला है. इस बीच  उनकी सेहत सिर्फ बिगड़ती ही जा रही है. अब वो रेगुलर चेकअप करवा रही हैं और इसी के साथ उन्होंने अपने व्लॉग के जरिए फैंस को अपना हेल्थ अपडेट दिया है. अपने यूट्यूब चैनल पर दीपिका कक्कड़ ने लेटेस्ट व्लॉग में फैंस के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किया है. 

'ब्लोटिंग हो रही है, मूड स्विंग हो रहे हैं'
दीपिका ने बताया है कि रुटीन ब्लड टेस्ट करवाने के बाद उनके रिपोर्ट्स सामने आ गए हैं जिसमें उनके थायराइड लेवल्स में बढ़ौतरी देखने को मिली. कैंसर ट्रीटमेंट के वजह से उनका हाल बेहाल हो चुका है. इसके साथ ही माउथ अल्सर और हेयरफॉल को लेकर भी उन्होंने अपना दुख जाहिर किया. व्लॉग में दीपिका ने कहा- 'मेरी ब्लड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मुझे हाइपर थायराइडिज्म तो पहले से ही था. जब मेरी थैरेपी शुरू हुई तब डॉक्टर ने मुझे थायराइड लेवल्स को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी थी. लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से मुझे काफी ब्लोटिंग, मूड स्विंग और थकान जैसा हो रहा है. माउथ अल्सर भी दो दिनों में काफी बढ़ गए हैं.'.  

दवाइयों की डोज के साथ हेयरफॉल भी बढ़ने लगा
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दीपिका कक्कड़ ने बताया कि रिपोर्ट्स में वैसे तो सभी चीजें नॉर्मल हैं लेकिन थायराइड काफी बढ़ गया है और इस वजह से डॉक्टर ने उनकी दवाइयों के डोज भी बढ़ा दिए हैं. 4 हफ्तों के बाद उन्हें वापस से अपने टेस्ट्स करवाने होंगे. व्लॉग में हसीना ने अपने हेयरफॉल प्रॉब्लम को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- 'मेरे डॉक्टर ने बताया था कि टारगेट थेरेपी के दौर बहुत ही रेयर केस में हेयरफॉल होता है लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रहा है'.

अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि बीते कई महीनों से वो इस समस्या से जूझ रही हैं उनके बाल कभी इतने पतले नहीं थे. इस परेशानी का सामना करने के लिए दीपिका कक्कड़ ने हेयर पैच भी बनवा लिया, इसका जिक्र भी उन्होंने अपने वीडियो में किया. 

खुश रहें और हमेशा अच्छी यादें बनाए
अपने हेल्थ अपडेट्स की बात को आगे बढ़ाते हुए हसीना ने फैंस को खास नसीहत भी दी है. एक्ट्रेस ने अपने वीडियो में कहा- 'जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है इसलिए हमें हमेशा खुश और हेल्थी रहना चाहिए. अच्छी–अच्छी यादें बनाए बस यही तो है जिंदगी.' 

Published at : 22 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Shoaib Ibrahim Dipika Kakkar
