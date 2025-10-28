दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?

दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की ननद सबा इब्राहिम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. सबा इब्राहिम ने यूट्यूब पर व्लॉगिंग करके खूब नेम-फेम कमाया. साथ ही इससे वो खूब पैसे भी छाप रही हैं. सबा ने दो घर मुंबई में खरीद लिए हैं. इसके अलावा कुछ समय पहले उन्होंने पति सनी को मुंबई में एक रेस्टोरेंट खुलवाया था. मुंबई में उनका रेस्टोरेंट खुशामदीद काफी अच्छे से चल रहा है. अब उन्होंने दिल्ली में भी खुशामदीद की चेन खोली है. ये रेस्टोरेंट उन्होंने पार्टनरशिप में खोला है.

रेस्टोरेंट ओपनिंग में पहुंची भीड़

हाल ही में इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई सबा अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट ओपनिंग में पहुंची. इस दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ी. हर कोई सबा के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था. सभी सबा को आवाज लगा रहे थे. रेस्टोरेंट सभी ने खाने का स्वाद लिया. इस दौरान इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि सबा को कुछ ही समय बाद वहां से वापस लौटना पड़ा. भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि पुलिस को आकर वहां भीड़ पर काबू पाना पड़ा.

सबा इब्राहिम हुईं इमोशनल

सबा ने व्लॉग वीडियो में इसके बारे में बताया. सबा ने कहा, 'मेरे पास शब्द नहीं हैं. मुझे खुशी भी हो रही थी और यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरे जैसे इंसान के लिए इतनी मोहब्बत. हमारी पूरी फैमिली के लिए इतनी मोहब्बत. इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि सभी मुझसे मिलना चाहते थे और मैं मिल नहीं पाई. सनी की तो हालत खराब हो गई. फिर पुलिस आ गई तो फिर मुझे डर लग गया कि कहीं कोई मसला न हो जाए. दिल्ली वालों का शुक्रिया. मैं अभी भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सभी से मिल पाऊं. मुझे इतनी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. सभी मुझे बाउंसर के लिए बोल रहे थे, तब मुझे लगा था कि जरुरत नहीं है. लेकिन बाउंसर की जरुरत इसीलिए होती है कि ताकि दूसरों की प्रॉपर्टी का नुकसान न हो. फिर पुलिस आ गई. हमें ये लगा कि कहीं ट्रैफिक न रुके. '