दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...

ससुराल सिमर का एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम पर इन दिनों दुखों का पहाड़ टूटा है. एक तरफ दीपिका का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है. दूसरी ओर उन्हें अब सिस्ट भी हो गई है. डॉक्टर ने कहा कि उस सिस्ट की भी सर्जरी करनी पड़ेगी. दीपिका की फैमिली बहुत परेशान हैं. अब उकी ननद सबा ने भी रिएक्ट किया है. वो इमोशनल भी हो गई हैं.

सबा इब्राहिम ने किया रिएक्ट

दीपिका की ननद सबा ने यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया है. सबा ने कहा, 'भाभी और भैया की एनिवर्सरी भी है. आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन हैं. लेकिन फिर भी हमने केक कट कटवाया. भाभी को देखकर हमें लगा कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं. उन्होंने मेहंदी भी लगाई. पता नहीं उनके अंदर क्या चल रहा है. डॉक्टर ने कहा था कि ये सब चीजें लौटकर कभी कभी आ जाती हैं. लेकिन जब भाभी की सर्जरी हुई थी तो लगा था कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा.'

आगे सबा ने कहा, 'लेकिन जब उनकी सिस्ट का सुना तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें. लेकिन भाभी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें भी उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. रमजान का महीना चल रहा है. आप सभी उनके लिए प्रार्थना करिए. उनके लिए इम्तिहान की घड़ी है. जब वो हॉस्पिटल से आए तो इफ्तार का ही समय था. तो हमें लगा था कि वो आएंगे. हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. हम अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. अम्मी ने हमें पहले ही बता दिया था. हमें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है. सुकून नहीं आ रहा था. जो भी सिचुएशन है, लेकिन भाभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. वो हमें हिम्मत देती हैं.'

आगे सबा ने बताया कि उन्होंने घर में ही शोएब और दीपिका का केक कटवाया था. लेकिन बाकी और कुछ नहीं किया था. क्योंकि उसके अगले दिन ही दीपिका को हॉस्पिटल में एडमिट होना था.