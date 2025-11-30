कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई

टीवी की दुनिया में एक्टिंग से बड़ा नाम कमाने वाली दीपिका कक्कड़ पिछले दिनों काफी मुसीबत में रहीं. कैंसर का पता चलना और फिर उसके इलाज के दौरान कई बार दीपिका और उनके पति शोएब तनाव में रहे. हाल में ही एक्ट्रेस ने भारती सिंह और हर्ष के साथ पॉडकास्ट में अपनी इस जर्नी के बारे में खुलकर बात की. कैसे कैंसर का पता चला, फिर सर्जरी का फैसला लिया गया. इस दौरान दीपिका ने अच्छी हेल्थकेयर और इलाज के लिए शुक्रिया अदा किया.

मेरी पूरी जिंदगी बदल गई-दीपिका

दीपिका कक्कड़ ने कहा, 'मेरी पूरी सर्जरी के एक्सपीरियंस के बाद मैं बहुत आभारी हूं, मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है. मेरे चारों तरफ प्यार करने वाले लोग हैं. मेरे पास हैप्पी फैमिली, खाना और घर है. ऐसे कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट भी बड़ी चीज होती है. ये एहसास मेरे लिए बहुत बड़ा है और जो प्यार मुझे हॉस्पिटल में मिला, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती.'

हार मत मानें, जिंदगी को चुनें-दीपिका

हाल में ही दीपिका को फिर अस्पताल जाना पड़ा था, जिसे लेकर अपडेट उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया था. दीपिका ने कहा कि नॉर्मल होने के बाद भी जिंदगी में एक डर बना हुआ है. एक्ट्रेस ने कहा, ' मैं ये आप सभी से शेयर करना चाहती हूं. मुझे पता है कि कई लोग ऐसे हालात में हैं जहां मेरी से ज्यादा मुश्किल हालात झेल रहे हैं. यहां तक परिवार भी उनका मुश्किल दौर से गुजर रहा है. मैं बस यही कहना चाहूंगी कि डोन्ट गिव अप. हार मत मानिए. जिंदगी को चुनें, खुशियों को चुनें. मजबूती के साथ हालात को फेस कीजिए. अपने भगवान पर विश्वास रखिए. '

बता दें कि दीपिका को कुछ महीने पहले स्टेज टू लिवर कैंसर का पता चला था. दीपिका ने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपना ऑपरेशन करवाया था. इलाज के बाद दीपिका ने कहा था कि उनके पेट से ट्यूमर निकाला जा चुका हैं और वो आगे की ट्रीटमेंट करवा रही हैं. दीपिका करीब 11 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही थीं.