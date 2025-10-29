हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
झड़ते बालों से परेशान दीपिका कक्कड़ ने खरीदा हेयरपैच, कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दिया हेल्थ अपडेट

झड़ते बालों से परेशान दीपिका कक्कड़ ने खरीदा हेयरपैच, कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दिया हेल्थ अपडेट

Deepika Kakkar New Hair Patch: दीपिका कक्कड़ लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक्ट्रेस ने बताया कि वो झड़ते बालों से परेशान हो गई हैं और उन्होंने अब अपने लिए हेयर पैच ले लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 12' विनर और शो 'ससुराल सिमर का' फेम दीपिका कक्कड़ सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती हैं. उनके यूट्यूब चैनल "दीपिका की दुनिया" पर वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अपडेट शेयर करती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस लिवर कैंसर से जूझ रही हैं और इलाज के दौरान वो अपने बालों के झड़ने से परेशान हो गई हैं. दीपिना ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, जिससे सिर में खाली जगह दिखाई देने लगी है.

दीपिका कक्कड़ के बालों के झड़ने की वजह आम कारण नहीं, बल्कि उनका लिवर कैंसर है, जिसका पता मई में चला. अपने यूट्यूब व्लॉग्स में उन्होंने हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए टारगेट थेरेपी और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया. इस इलाज की वजह से उनका थायरॉयड बढ़ गया और बाल तेजी से झड़ने लगे.

टारगेट थेरेपी से बाल झड़ते हैं?
आमतौर पर टारगेट थेरेपी के कारण बाल पतले हो जाते हैं और कभी-कभी पूरी तरह झड़ भी जाते हैं. बालों के झड़ने की वजह से दीपिका कक्कड़ ने हेयर पैच लगाने का फैसला किया और हाल ही में अपने नए व्लॉग में बताया कि उनका ऑर्डर आया है. बता दें कि हिना खान ने भी अपने बालों के झड़ने पर हेयर पैच बनवाया था, लेकिन दीपिका का पैच नॉर्मल है.

हेयर पैच क्या है और कैसे काम करता है?
हेयर पैच एक नॉन-सर्जिकल तरीका है जिससे गंजे या पतले हिस्सों में बाल लगाए जाते हैं. ये असली या सिंथेटिक बालों से बने होते हैं और स्किन-फ्रेंडली गोंद या क्लिप्स से सिर पर फिट किए जाते हैं. इससे बाल तुरंत घने और नेचुरल दिखते हैं. ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, जिनके बाल टारगेट थेरेपी, एलोपेशिया या अन्य कारणों से झड़ जाते हैं.

Published at : 29 Oct 2025 10:27 PM (IST)
