कैंसर से झड़ रहे हैं दीपिका कक्कड़ के बाल, इस्तेमाल करना पड़ रहा है हेयरपैच

ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कड़ की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. दीपिका एक बार फिर अपने लिवर कैंसर को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्हें स्टेज 2 लिवर कैंसर है.दीपिका एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना चुकी हैं लेकिन व्लॉग के जरिए फैंस से कनेक्टिड रहती हैं. वो फैंस को अपने हेल्थ अपडेट देती रहती हैं. इस बार उन्होंने है कि वो बाल झड़ने की वजह से हेयरपैच का इस्तेमाल कर रही हैं.

दीपिका ने कुछ समय पहले अपने व्लॉग में बताया था कि कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से उनका थायराइड बढ़ गया है. उनकी थेरेपी भी चल रही है. जिसकी वजह से उन्हें बाल झड़ने की समस्या हो रही है. उनके बालों के बीच गैप भी नजर आने लगा है.

हेयरपैच लगाएंगी दीपिका

बालों के गैप को कम करने के लिए दीपिका अब हेयरपैच लगाएंगी. उनका नया हेयरपैच भी आ चुका है. उन्होंने अपने व्लॉग में हेयरपैच भी दिखाया है. उन्होंने साथ ही बताया है कि हेयरपैच को महिलाएं कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं.उन्होंने खास अपने लिए ये हेयरपैच बनवाया है. इस हेयरपैच का इस्तेमाल दीपिका शूटिंग के लिए करती हैं. दीपिका इस पैच को कैंची कहती थी क्योंकि ये वी-शेप बालों पर अलग से जाता है. जिससे बाल ज्यादा दिखाई देने लगते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

दीपिका ने हेयरपैच लगाने का तरीका भी बताया. उन्होंने अपने आगे के बालों को पहले वी-शेप में क्लिप से बांध लिया. उसके बाद वो हेयरपैच में क्लिप की मदद से उस जगह पर लगाती नजर आ रही हैं जहां पर कम बाल हैं. उसके बाद क्लिप से बांधे हुए बालों को खोलकर दोनों को मिक्स कर देती हैं. जिसके बाद पता ही नहीं चलता है कि दीपिका ने हेयरपैच लगाया है.

बता दें दीपिका के लिए उनके फैंस बहुत परेशान हैं. वो उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं. वो दीपिका के हर व्लॉग पर भी कमेंट करते हैं.

