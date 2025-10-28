हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकैंसर से झड़ रहे हैं दीपिका कक्कड़ के बाल, इस्तेमाल करना पड़ रहा है हेयरपैच

कैंसर से झड़ रहे हैं दीपिका कक्कड़ के बाल, इस्तेमाल करना पड़ रहा है हेयरपैच

Dipika Kakar Wear Hairpatch: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों मुश्किल समय से गुजर रही हैं. वो स्टेज 2 लिवर कैंसर से लड़ रही हैं. कैंसर की वजह से दीपिका के बाल झड़ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Oct 2025 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कड़ की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. दीपिका एक बार फिर अपने लिवर कैंसर को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्हें स्टेज 2 लिवर कैंसर है.दीपिका एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना चुकी हैं लेकिन व्लॉग के जरिए फैंस से कनेक्टिड रहती हैं. वो फैंस को अपने हेल्थ अपडेट देती रहती हैं. इस बार उन्होंने है कि वो बाल झड़ने की वजह से हेयरपैच का इस्तेमाल कर रही हैं.

दीपिका ने कुछ समय पहले अपने व्लॉग में बताया था कि कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से उनका थायराइड बढ़ गया है. उनकी थेरेपी भी चल रही है. जिसकी वजह से उन्हें बाल झड़ने की समस्या हो रही है. उनके बालों के बीच गैप भी नजर आने लगा है.

हेयरपैच लगाएंगी दीपिका
बालों के गैप को कम करने के लिए दीपिका अब हेयरपैच लगाएंगी. उनका नया हेयरपैच भी आ चुका है. उन्होंने अपने व्लॉग में हेयरपैच भी दिखाया है. उन्होंने साथ ही बताया है कि हेयरपैच को महिलाएं कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं.उन्होंने खास अपने लिए ये हेयरपैच बनवाया है. इस हेयरपैच का इस्तेमाल दीपिका शूटिंग के लिए करती हैं. दीपिका इस पैच को कैंची कहती थी क्योंकि ये वी-शेप बालों पर अलग से जाता है. जिससे बाल ज्यादा दिखाई देने लगते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

दीपिका ने हेयरपैच लगाने का तरीका भी बताया. उन्होंने अपने आगे के बालों को पहले वी-शेप में क्लिप से बांध लिया. उसके बाद वो हेयरपैच में क्लिप की मदद से उस जगह पर लगाती नजर आ रही हैं जहां पर कम बाल हैं. उसके बाद क्लिप से बांधे हुए बालों को खोलकर दोनों को मिक्स कर देती हैं. जिसके बाद पता ही नहीं चलता है कि दीपिका ने हेयरपैच लगाया है.

बता दें दीपिका के लिए उनके फैंस बहुत परेशान हैं. वो उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं. वो दीपिका के हर व्लॉग पर भी कमेंट करते हैं.

ये भी पढ़ें: सतीश शाह की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने गाया गाना, रुपाली गांगुली का था ऐसा हाल

Published at : 28 Oct 2025 10:16 AM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Dipika Kakar Cancer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
विश्व
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
विश्व
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
टेलीविजन
सतीश शाह की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने गाया गाना, रुपाली गांगुली का था ऐसा हाल
सतीश शाह की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने गाया गाना, रुपाली गांगुली का था ऐसा हाल
हेल्थ
Lack of Sleep Disease: हर रात आप खुद बर्बाद करते हैं अपना हार्ट, यह आदत पहुंचा देती है मौत के करीब
हर रात आप खुद बर्बाद करते हैं अपना हार्ट, यह आदत पहुंचा देती है मौत के करीब
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने उड़ाया गर्दा! मॉल में ठुमके लगा दिए कातिलाना एक्सप्रेशन- वीडियो वायरल
भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने उड़ाया गर्दा! मॉल में ठुमके लगा दिए कातिलाना एक्सप्रेशन- वीडियो वायरल
Parenting
Signs of Violent Behavior in Children: ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget