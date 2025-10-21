टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने दिवाली सेलिब्रेट किया.इतना ही नहीं कपल ने सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर कीं.तस्वीरों में दीपिका और शोएब को अपनी फैमिली और दोस्तों के संग त्योहार सेलिब्रेट करते देखा जा सकता है.

इस खास मौके पर दीपिका की मां से लेकर शोएब का पूरा परिवार एक साथ नजर आया.ये तो हर कोई जानता है कि शोएब और दीपिका को परिवार के संग टाइम स्पेंड करना बेहद पसंद है.शोएब इब्राहिम दिवाली के मौके पर लाइट ग्रीन सूट पहने नजर आईं,जिसमें वो बेहद ही स्टनिंग लगीं.

रूहान ने पिता को किया कॉपी

वहीं, शोएब इब्राहिम फ्लोरल प्रिंट कुर्ता पहने नजर आए, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे.वहीं, नन्हें रूहान को पिंक कुर्ता पहने देखा गया, जिसमें वो काफी क्यूट लगे. इतना ही नहीं रूहान तो पोज देते वक्त अपने पिता शोएब इब्राहिम को कॉपी करते नजर आए.

View this post on Instagram A post shared by Shoaib Ibrahim (@shoaib2087)

रूहान की इस क्यूटनेस पर फैंस फिदा होते नजर आ रहे हैं.दीपिका और शोएब ने जैसे ही सोशल मीडिया पर दिवाली की तस्वीरें शेयर कीं लोगों ने कॉमेंट की बौछार शुरू कर दी. एक तरफ फैंस जहां कपल की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Dipika (@ms.dipika)

हर साल दिवाली मनाते हैं दीपिका-शोएब

एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा,'शोएब को मंदिर भी ले जाओ.'वहीं, दूसरे यूजर ने कहा,'कोई भी अपना धर्म नहीं बदल सकता.' इस तरह के तमाम कॉमेंट सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं. बता दें दीपिका और शोएब हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे में उन्हें हर बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.मालूम हो दीपिका कक्कड़ पंजाबी हिंदू हैं और उन्होंने मुस्लिम शोएब इब्राहिम संग शादी की है.

