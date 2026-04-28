कभी बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी थीं दीपिका चिखलिया, फिर 'रामायण' ने बदली किस्मत

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमहज 18 साल की उम्र में बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी थीं दीपिका चिखलिया, फिर रामानंद सागर के 'रामायण' ने बदली किस्मत

महज 18 साल की उम्र में बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी थीं दीपिका चिखलिया, फिर रामानंद सागर के 'रामायण' ने बदली किस्मत

रामानंद सागर की रामायण में सीता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दीपिका चिखलिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, सीता बनने से पहले उन्हें कई बी-ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा था.

By : अनुराधा राज | Updated at : 28 Apr 2026 05:17 PM (IST)
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दीपिका चिखलिया कल यानी 29 अप्रैल को अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं. एक्ट्रेस का जन्म 29 अप्रैल 1965 में मुंबई में हुआ था. दीपिका चिखलिया ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक काम किया है. लेकिन, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रामायण में सीता की भूमिका निभाकर मिली थी.

दीपिका को सीता के कैरेक्टर में लोगों ने इतना प्यार दिया था कि रियल लाइफ में उन्हें सीता समझा जाने लगा था. हालांकि, बहुत कम लोगों को ही इस बारे में जानकारी होगी कि माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपरिका चिखलिया ने एक वक्त में बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था.

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फ्लॉप फिल्मों से परेशान होकर बी-ग्रेड की तरफ किया रुख

हालांकि, इस वजह से उन्हें काफी कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ गया था. दीपिका ने महज 18 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. शुरुआती दौर में उन्होंने काफी स्ट्रगल लिया, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया.

 
 
 
 
 
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क्योंकि, जब उनकी फिल्म फ्लॉप होने लगीं तो उन्हें अच्छी फिल्मों के ऑफर नहीं मिल रहे थे. मजबूर होकर दीपिका को बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने का फैसला लेना पड़ा. महज 20-21 साल की उम्र में दीपिका ने रामायण में माता सीता के रोल के लिए ऑडिशन दिया था.

उनकी एक्टिंग और खूबसूरती से इंप्रेस होकर रामानंद सागर ने उन्हें रामायण में सीता की भूमिका निभाने के लिए कास्ट कर लिया. इस शो के बाद तो दीपिका चिखलिया की जिंदगी रातोंरात बदल गई.  रामायण में सीता की भूमिका निभाने के बाद दीपिका ने एक फिल्म में काम किया था.

उस फिल्म में वो आतंकवादी की पत्नी बनी थीं, जिसकी वहज से उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. आपको बता दें दीपिका चिखलिया को आज भी कुछ लोग माता सीता का ही रूप मानते हैं. जब भी वो वेस्टर्न आउटफिट में इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो या तस्वीर डालती हैं तो उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ता है.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 05:17 PM (IST)
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