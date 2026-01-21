हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसेशन कोर्ट में भेजा गया एक्टर आशीष कपूर से जुड़ा दुष्कर्म का मामला, 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई 

सेशन कोर्ट में भेजा गया एक्टर आशीष कपूर से जुड़ा दुष्कर्म का मामला, 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई 

Ashish Kapoor Case: अभिनेता आशीष कपूर से जुड़े दुष्कर्म के मामले को अब सेशल कोर्ट में भेज दिया गया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मामला सत्र अदालत को सौंपा है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 21 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

तीस हजारी कोर्ट ने अभिनेता आशीष कपूर से जुड़े कथित रेप के मामले को आगे की सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट में भेज दिया है.  फिलहाल इस केस में तीनों आरोपी जमानत पर हैं. 11 अगस्त को पीड़िता ने अभिनेता आशीष कपूर समेत 2 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. 

नवंबर में चार्जशीट की गई थी दाखिल
पीड़िता की शिकायत के आधार पर 11 अगस्त 2025 को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अभिनेता आशीष कपूर, कपिल गुप्ता और रितु गुप्ता के खिलाफ रेप, सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) यानी रेप के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.

कोर्ट ने दिया अहम आदेश 
दिल्ली पुलिस के द्वारा दाखिल चार्जशीट और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कार्तिक टापरिया ने यह मामला सेशन कोर्ट में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट के जज ने कहा कि धारा 64(1) बीएनएस के तहत आने वाले अपराध की सुनवाई विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा ही की जा सकती है. इसी आधार पर केस को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट को सौंपा गया है. कोर्ट ने अहलमद को निर्देश दिया है कि वह केस फाइल को पूरी तरह तैयार कर 22 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के समक्ष पेश करे. साथ ही इस आदेश की जानकारी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को भी दे दी गई है.

 सुनवाई के दौरान जांच पर उठाए थे अहम सवाल 
बता दें कि 10 सितंबर 2025 को आशीष कपूर को जमानत देते समय कोर्ट ने पुलिस जांच में कई खामियों की ओर भी इशारा किया था. अदालत ने कहा था कि रिमांड के दौरान भी मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए. न ही कानून के मुताबिक तलाशी ली गई और रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया. 

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Delhi Tis Hazari Court Ashish Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कल से बारिश का दौर, आज साफ रहेगा आसमान, ठंड का असर हुआ कम
यूपी में कल से बारिश का दौर, आज साफ रहेगा आसमान, ठंड का असर हुआ कम
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?
Bharat Ki Baat: Akhilesh-Rahul की जोड़ी का नया दांव, 27 में यूपी और 29 में दिल्ली फतह की तैयारी! | UP
Sandeep Chaudhary: SIR अभियान या टारगेटेड स्ट्राइक? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण |SIR Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कल से बारिश का दौर, आज साफ रहेगा आसमान, ठंड का असर हुआ कम
यूपी में कल से बारिश का दौर, आज साफ रहेगा आसमान, ठंड का असर हुआ कम
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
ट्रेंडिंग
"लेकिन हमारे बॉस तो आप ही हैं" PM मोदी ने नितिन नबीन को बोला अपना बॉस तो सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget