श्वेता तिवारी के ऑनलाइन ऑर्डर में मिला कॉकरोच, एक्ट्रेस ने तुकाराम मुंडे से पूछा- 'आप कहां हैं?'
श्वेता तिवारी के ऑनलाइन ऑर्डर में मिला कॉकरोच, एक्ट्रेस ने तुकाराम मुंडे से पूछा- 'आप कहां हैं?'
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर दिखाया है कि ऑनलाइन ऑर्डर किए गए एक सामान में उन्हें कॉकरोच मिला है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने FDA प्रमुख तुकाराम मुंडे को टैग करते हुए पूछा है, 'आप कहां हैं?'
दरअसल, हाल ही में श्वेता तिवारी ने स्विगी इंस्टामार्ट से ऑनलाइन सामान मंगाया और उसके अंदर उन्हें कॉकरोच देखने को मिला. इसके बाद क्या था एक्ट्रेस ने तुरंत वीडियो बनाया और सीधे फूड सेफ्टी पर सवाल उठाए. इस वीडियो में उन्होंने तुकाराम मुंडे को भी टैग किया जो इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं.
Shweta tiwari posted an Instagram story explaining what to do when u see a cockroach 🪳— Chota Don (@choga_don) August 19, 2026
She is in full mood to stay relevant these days 👀 pic.twitter.com/ZsAYPzYzjx
वीडियो में श्वेता तिवारी कह रही हैं, 'मैंने इंस्टामार्ट से रेड बुल मंगाया और उसके साथ हमारे घर में कॉकरोच भी आया. ये कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है.'
एक्ट्रेस ने उस वीडियो में कॉकरोच को सोफे पर भागते हुए भी दिखाया.
एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'तुकाराम जी आप कहां हैं? यहां हमारे घर में कॉकरोच आ रहे हैं. ध्यान दीजिए.'