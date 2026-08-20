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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनश्वेता तिवारी के ऑनलाइन ऑर्डर में मिला कॉकरोच, एक्ट्रेस ने तुकाराम मुंडे से पूछा- 'आप कहां हैं?'

श्वेता तिवारी के ऑनलाइन ऑर्डर में मिला कॉकरोच, एक्ट्रेस ने तुकाराम मुंडे से पूछा- 'आप कहां हैं?'

श्वेता तिवारी के ऑनलाइन ऑर्डर में मिला कॉकरोच, एक्ट्रेस ने तुकाराम मुंडे से पूछा- 'आप कहां हैं?'

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 20 Aug 2026 01:03 PM (IST)
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टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर दिखाया है कि ऑनलाइन ऑर्डर किए गए एक सामान में उन्हें कॉकरोच मिला है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने FDA प्रमुख तुकाराम मुंडे को टैग करते हुए पूछा है, 'आप कहां हैं?' 

दरअसल, हाल ही में श्वेता तिवारी ने स्विगी इंस्टामार्ट से ऑनलाइन सामान मंगाया और उसके अंदर उन्हें कॉकरोच देखने को मिला. इसके बाद क्या था एक्ट्रेस ने तुरंत वीडियो बनाया और सीधे फूड सेफ्टी पर सवाल उठाए. इस वीडियो में उन्होंने तुकाराम मुंडे को भी टैग किया जो इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं.

 

वीडियो में श्वेता तिवारी कह रही हैं, 'मैंने इंस्टामार्ट से रेड बुल मंगाया और उसके साथ हमारे घर में कॉकरोच भी आया. ये कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है.'

एक्ट्रेस ने उस वीडियो में कॉकरोच को सोफे पर भागते हुए भी दिखाया. 

एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'तुकाराम जी आप कहां हैं? यहां हमारे घर में कॉकरोच आ रहे हैं. ध्यान दीजिए.'

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 20 Aug 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari
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