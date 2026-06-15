टीवी एक्ट्रेस और कुमकुम भाग्य फेम संचिता उगले के निधन ने टीवी इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया हैं. बताया जा रहा है कि 14 जून को उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिससे उनके परिवार और दोस्त शोक में डूबे हुए हैं. वहीं उनके 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी' के को-स्टार सोरब बेदी ने उनके निधन पर दुख जताया और बताया कि 2 दिन पहले उनकी संचिता से बात हुई थीं.

सोरब ने जताया दुख

आज सुबह ही सोरब ने पैप्स से बातचीत में कहा, 'मेरी परसो ही उससे बात हुई थी यार. मुझे नहीं पता था, आज सुबह ही पता चला. अब मैं उनके घर जाऊंगा.' वहीं उन्होंने उनके बारे में कहा, 'बेचारी परेशान थी. मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग है यार.' संचिता के निधन की खबर ने सोरब को हैरान कर दिया है. उनके लिए ये खबर बहुत परेशान करने वाली हैं क्योंकि दोनों ने साथ में स्क्रीन शेयर किया था, जिसमें उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था.

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जांच की हुई मांग

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडिया सीने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्त ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले की जांच कराने की मांग की है. वहीं इस एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि संचिता के जाने से बहुत दुख है और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पूरी इंडस्ट्री उनके जाने का शोक मना रही हैं. इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए और जांच होनी चाहिए.

14 जून को हुई घटना

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के नालासोपारा ईस्ट में साई संतोषी बिल्डिंग में अपने घर पर संचिता ने आत्महत्या की. 14 जून को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच ये घटना हुई है. पुलिस अब इस केस की पूरी जांच कर रही हैं. बता दें कि संचिता ने अपने करियर में 'साजन घर', 'कुमकुम भाग्य' और 'दिलवाली दुल्हा ले जाएगी' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं, जिसमें उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया.

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