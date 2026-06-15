हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बेचारी परेशान थी', संचिता उगले के निधन से सदमे में को-स्टार सोरब बेदी, कहा- दो दिन पहले ही बात हुई थी

'बेचारी परेशान थी', संचिता उगले के निधन से सदमे में को-स्टार सोरब बेदी, कहा- दो दिन पहले ही बात हुई थी

Sorab Bedi on Sanchita Ugale Death: संचिता उगले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इसी बीच उनके को-स्टार सोरब बेदी ने खुलासा किया कि निधन से दो दिन पहले ही उनकी संचिता से बात हुई थी.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 15 Jun 2026 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस और कुमकुम भाग्य फेम संचिता उगले के निधन ने टीवी इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया हैं. बताया जा रहा है कि 14 जून को उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिससे उनके परिवार और दोस्त शोक में डूबे हुए हैं. वहीं उनके 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी' के को-स्टार सोरब बेदी ने उनके निधन पर दुख जताया और बताया कि 2 दिन पहले उनकी संचिता से बात हुई थीं. 

सोरब ने जताया दुख 

आज सुबह ही सोरब ने पैप्स से बातचीत में कहा, 'मेरी परसो ही उससे बात हुई थी यार. मुझे नहीं पता था, आज सुबह ही पता चला. अब मैं उनके घर जाऊंगा.' वहीं उन्होंने उनके बारे में कहा, 'बेचारी परेशान थी. मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग है यार.' संचिता के निधन की खबर ने सोरब को हैरान कर दिया है. उनके लिए ये खबर बहुत परेशान करने वाली हैं क्योंकि दोनों ने साथ में स्क्रीन शेयर किया था, जिसमें उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alok singh (@bollyalok)

ये भी पढ़ें: 'आज फिर 14 जून है...', सुसाइड से पहले संचिता उगाले ने सुशांत को लेकर किया पोस्ट, भाई ने लगाए इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप

जांच की हुई मांग

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडिया सीने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्त ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले की जांच कराने की मांग की है. वहीं इस एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि संचिता के जाने से बहुत दुख है और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पूरी इंडस्ट्री उनके जाने का शोक मना रही हैं. इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए और जांच होनी चाहिए.

14 जून को हुई घटना 

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के नालासोपारा ईस्ट में साई संतोषी बिल्डिंग में अपने घर पर संचिता ने आत्महत्या की. 14 जून को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच ये घटना हुई है. पुलिस अब इस केस की पूरी जांच कर रही हैं. बता दें कि संचिता ने अपने करियर में 'साजन घर', 'कुमकुम भाग्य' और 'दिलवाली दुल्हा ले जाएगी' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं, जिसमें उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया. 

ये भी पढ़ें: 'आउटसाइडर होने के नाते मुश्किल', संचिता उगले फिल्मों में करना चाहती थी लीड रोल, पर छोड़ थी उम्मीद

और पढ़ें
Published at : 15 Jun 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Sorab Bedi Sanchita Ugale
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'बेचारी परेशान थी', संचिता उगले के निधन से सदमे में को-स्टार सोरब बेदी, कहा- दो दिन पहले ही बात हुई थी
'बेचारी परेशान थी', संचिता उगले के निधन से सदमे में को-स्टार सोरब बेदी, कहा- दो दिन पहले ही बात हुई थी
टेलीविजन
'किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट', संचिता उगले के निधन पर छलका दर्द, एक्ट्रेस ने खोली इंडस्ट्री की पोल
'किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट', संचिता उगले के निधन पर छलका दर्द, एक्ट्रेस ने खोली इंडस्ट्री की पोल
टेलीविजन
'आज फिर 14 जून है...', सुसाइड से पहले संचिता उगाले ने सुशांत को लेकर किया पोस्ट, भाई ने लगाए इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप
सुसाइड से पहले संचिता उगाले ने सुशांत को लेकर किया पोस्ट, भाई ने लगाए इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप
टेलीविजन
देवोलीना भट्टाचार्जी के मुस्लिम पति ने घर में बनवाया मंदिर, यूजर्स बोले- वाह दिल जीत लिया
देवोलीना भट्टाचार्जी के मुस्लिम पति ने घर में बनवाया मंदिर, यूजर्स बोले- वाह दिल जीत लिया
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धमाल 4 का नया गाना ‘चटनी’ रिलीज, भोजपुरी तड़के और मस्तीभरे अंदाज ने बटोरी सुर्खियां (15.06.26)
New Mercedes S-Class launched at price of 2.20 cr. | #mercedes #mercedessclass #autolive
Kumkum Bhagya फेम Sanchita Ugale का 22 साल की उम्र में निधन, Entertainment Industry में शोक की लहर
Pati Brahmachari: Suraj को सताया डर! क्या Isha को पसंद आएगा केक वाला ये रोमांटिक सरप्राइज?
Vijay Thalapathy और Trisha Krishnan की हुई सीक्रेट सगाई? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
यूसुफ पठान को हाई कोर्ट से मिला चार हफ्तों का समय, चेतावनी भी दी गई, जानें पूरा मामला
यूसुफ पठान को हाई कोर्ट से मिला चार हफ्तों का समय, चेतावनी भी दी गई, जानें पूरा मामला
इंडिया
ममता बनर्जी से मिलने जा रहे TMC विधायक कुणाल घोष पर युवक ने दे मारा अंडा, वीडियो आया सामने
ममता बनर्जी से मिलने जा रहे TMC विधायक कुणाल घोष पर युवक ने दे मारा अंडा, वीडियो आया सामने
फ़ुटबॉल
इस फुटबॉल खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड ने लूटी महफिल, ग्लैमरस लुक ने जीता फैंस का दिल; दिलकश तस्वीरें वायरल
इस फुटबॉल खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड ने लूटी महफिल, ग्लैमरस लुक ने जीता फैंस का दिल; दिलकश तस्वीरें
साउथ सिनेमा
Box office: 2026 की मलयालम फिल्म, जो 'धुरंधर 2' से भी निकली आगे, 10 करोड़ में कमाया 2284 परसेंट का प्रॉफिट
2026 की मलयालम फिल्म, जो 'धुरंधर 2' से भी निकली आगे, 10 करोड़ में कमाया 2284 परसेंट का प्रॉफिट
विश्व
Explained: 13 अमेरिकी तो 1508 ईरानी सैनिकों की मौत, 27 लाख बेघर और 1.12 ट्रिलियन डॉलर खर्च! जंग में नुकसान कितना?
13 अमेरिकी तो 1508 ईरानी सैनिकों की मौत और 1.12 ट्रिलियन डॉलर खर्च! जंग में किसका नुकसान कितना?
इंडिया
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इंडिया
नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी: 2022 में बनी, लोकसभा का कभी चुनाव नहीं लड़ी, अब 22 सांसद, है न कमाल, जानिए सबकुछ
सुर्खियां बटोरने वाली NCPI कौनसी पार्टी है? कभी नहीं लड़ा लोकसभा चुनाव लेकिन अब 22 सांसद
एग्रीकल्चर
Farmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget