हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'सीआईडी' की इस एक्ट्रेस को पीटते थे 'भाई' और 'मां', कर रखा था कैद, पति ने भी किया बुरी तरह से टॉर्चर

'मधुबाला' और 'सीआईडी' जैसे टॉप शोज में काम करने वाली वैष्णवी धनराज ने एक बार ना सिर्फ अपने पति पर बल्कि मां और भाई पर भी बेहद ही गंभीर आरोप लगाए थे. साथ ही मदद की गुहार भी लगाई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 04:48 PM (IST)
'सीआईडी' से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली वैष्णवी धनराज काफी लंबे वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. उन्होंने शो में इंस्पेक्टर ताशा की भूमिका निभाई थी. एक्ट्रेस कुछ साल पहले एक बार फिर चर्चा में छा गई थीं, जब उन्होंने अपनी मां और भाई पर मारपीट के आरोप लगाए थे.

उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पति ने भी उन्हें बुरी तरह पीटा और टॉर्चर किया. सोशल मीडिया के जरिए वैष्णवी ने मदद मांगी थी.2016 में एक्ट्रेस ने अपने पति और एक्टर नितिन सहरावत पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. एक्ट्रेस ने स्पॉटबॉय को दिए इंटरव्यू में आपबीती सुनाई थी.

घरेलू हिंसा की शिकार हुई एक्ट्रेस

वैष्णवी ने बताया,'मैं घरेलू हिंसा की शिकार थी. एक प्वाइंट के बाद मैं इसे सहन नहीं कर पाई.वो सब बहुत ही ज्यादा भायनक था.' एक्ट्रेस ने कहा,'एक सुबह तो बहुत बुरा हुआ था. वो शायद मुझे नहीं मारता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी.

एक्स पति ने वैष्णवी की बातों को बताया बकवास

ऐसे में घर से भाग गई.मुझे उसने इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरे पैर से खून बहने लगे.वो उसकी पत्नी के रूप में मेरा आखिरी दिन था. 2016 जनवरी में मैंने तलाक ले लिया.'हालांकि, एक्ट्रेस के पति नितिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इन सब बातों को महज बकवास बताया था.

 
 
 
 
 
उन्होंने कहा था कि मैं पब्लिसिटी पाने की इस कोशिश में नहीं फसूंगा.2023 में वैष्णवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो मदद की गुहार लगा रही थीं.वीडियो में एक्ट्रेस ने चोट के निशान दिखाए थे. उन्होंने बताया था कि प्रॉपर्टी के लालच में उनकी मां और भाई ने उन्हें बुरी तरह से पीटा है.

पीटते थे मां और भाई

एक्ट्रेस के चेहरे और हाथ पर चोट के निशान थे.एक्ट्रेस ने 'आजतक' को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां और उनका भाई उन्हें 10 साल से परेशान कर रहे हैं, लगातार पीटते हैं. वो उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और हर बात पर नजर रखते हैं. वैष्णवी ने कहा था कि उनके भाई ने तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी.

Published at : 16 Oct 2025 04:48 PM (IST)
CID Vaishnavi Dhanraj CID 
