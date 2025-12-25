हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसेंटा बन 'अनुपमा' के सेट पर पहुंचीं रुपाली गांगुली, जिंगल बेल पर को-स्टार संग डांस करती नजर आईं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल

सेंटा बन 'अनुपमा' के सेट पर पहुंचीं रुपाली गांगुली, जिंगल बेल पर को-स्टार संग डांस करती नजर आईं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल

Rupali Ganguly Santa look: ‘अनुपमा’ के सेट पर रूपाली गांगुली ने सांता क्लॉज़ बनकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया. को-स्टार्स संग जिंगल बेल पर डांस करता उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Dec 2025 02:49 PM (IST)
टीवी की दुनिया में काम शायद ही कभी रुकता है, चाहे त्योहार हों या छुट्टियां. लेकिन इस बार क्रिसमस के मौके पर अनुपमा के सेट पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला. रोज़ के हाई-वोल्टेज ड्रामे के बीच सेट पर थोड़ी देर के लिए खुशियों का माहौल बन गया, जिसकी वजह बनीं शो की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली. शूटिंग के बीच उन्होंने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि फैंस भी हैरान रह गए.

सांता क्लॉज़ बनीं रूपाली, वीडियो ने जीता दिल
रूपाली गांगुली ने सेट से एक छोटा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सांता क्लॉज़ के लुक में नजर आईं. वीडियो में वह अपने को-स्टार्स के साथ जिंगल बेल की धुन पर मस्ती में झूमती दिखीं. पीछे क्रिसमस की सजावट थी, जिसने पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया. शूटिंग के बीच कलाकारों की यह मस्ती देखकर साफ था कि टीम ने काम के साथ-साथ त्योहार का भी पूरा आनंद लिया.

 
 
 
 
 
बिना बनावट वाला वीडियो हुआ वायरल
इस वीडियो की सबसे खास बात इसकी सादगी रही. न कोई भारी फिल्टर, न कोई दिखावटी अंदाज़—बस एक लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस अपनी टीम के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती नजर आईं. वीडियो शेयर करते हुए रूपाली ने लिखा कि वह हमेशा से सांता क्लॉज़ बनना चाहती थीं और अब वह अपनी टाइमलाइन पर क्रिसमस की खुशियां बांट रही हैं. यह रील देखते ही देखते वायरल हो गई और फैंस ने जमकर प्यार लुटाया.

नए प्रोमो से जुड़ा सांता लुक और शो की मजबूत पकड़
दिलचस्प बात यह है कि रूपाली का यह सांता लुक अनुपमा के नए प्रोमो से भी जुड़ता नजर आया. प्रोमो में भावना अजवानी के किरदार प्रेरणा की एंट्री दिखाई गई है, जो कहानी में नया तनाव और ट्विस्ट ला सकती है. साल 2020 से शुरू हुआ अनुपमा आज भी दर्शकों की पसंद बना हुआ है. यह शो स्टार प्लस पर प्रसारित होता है और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है. ताज़ा टीआरपी लिस्ट में भी यह टीवी के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज़ में शामिल है.



Published at : 25 Dec 2025 02:49 PM (IST)
Anupamaa Rupali Ganguly Christmas 2025
