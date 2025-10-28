Chhath Puja 2025: अक्षरा सिंह से लेकर बालिका वधू की 'गहना' तक, एक्ट्रेसेस ने धूम-धाम से की छठी मैया की पूजा
छठ पूजा के महापर्व का आज शुभ समापन हुआ. टीवी और भोजपुरी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस ने छठी मैया की पूजा की. सोशल मीडिया पर उन्होंने इस पूजा की फोटोज पोस्ट की
भोजपुरी सेलेब्स से लेकर टीवी सेलेब्स तक ने छठ पूजा सेलिब्रेट की. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई सारे फोटोज और वीडियोज शेयर किए. छठ पूजा में 4 दिन तक पूजा की जाती है. सूर्यदेव को सुबह अर्घ्य देकर पूजा का समापन किया जाता है. अक्षरा सिंह से लेक नेहा मर्दा तक ने छठी मैया की पूजा की और इंस्टाग्राम पर कई फोटोज भी शेयर किए.
अक्षरा सिंह की छठ पूजा
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने परिवार के साथ छठ पूजा की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार कई इंटरव्यू दिए. अक्षरा सिंह ठेकुआ प्रसाद भी बनाया.
लाल साड़ी पहने चूल्हे पर ठेकुआ बनाती हुई अक्षरा कई फोटोज शेयर की. इस दौरान उन्होंने अपने लुक सादगी से भरा रखा. उन्होंने नो मेकअप लुक लिया. पूरे लुक में अक्षरा बेहद सुंदर लग रही थी.
एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने भी छठ पूजा की. उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहने सूर्य को नमस्कार किया. दीपशिखा ने लाल बड़ी सी बिंदी लगाई. हाथों में चूड़ियां पहनी. पूरे लुक में वो बेहद गॉर्जियस लग रही थीं.
बालिका वधू में गहना का रोल करके फेमस हुईं नेहा मर्दा ने भी छठ पूजा की. उन्होंने छठ पूजा के लिए सिल्क साड़ी पहनी. साथ ही गोल्ड जूलरी पहनी. कंगन, हार, ईयररिंग्स, नथ और माथा पट्टी से उन्होंने अपने लुक को पूरा किया. नेहा ने परिवार के साथ मिलकर छठी मैया की पूजा की
मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी ने भी छठ पूजा की. उन्होंने यमुना में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया. सुरभि ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ छठ पूजा की. इस दौरान वो येलो कलर की साड़ी पहने दिखीं.
