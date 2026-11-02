हिंदी 'बिग बॉस' को छोड़िए! बंगाल और मलयालम में मचा बवाल, कहीं लिपलॉक तो कहीं प्रपोजल पर विवाद
'बिग बॉस 20' के बीच इन दिनों बंगाली और मलयालम वर्जन भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. कहीं कंटेस्टेंट्स के लिपलॉक ने बवाल मचा दिया है, तो कहीं प्रपोजल को लेकर विवाद छिड़ गया है.
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में हर दिन नए धमाके और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच की लड़ाई और ड्रामे ने दर्शकों को बांधे रखा है. वहीं, बीते वीकेंड का वार में आसिफ खान घर से बेघर हो गए.
इस बीच सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि बिग बॉस के मलयालम और बंगाली वर्जन में भी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है. कहीं लिपलॉक तो कहीं प्रपोजल को लेकर विवाद छिड़ा है.
'बिग बॉस' मलयालम में मचा बवाल
'बिग बॉस मलयालम सीजन 8' में इन दिनों नेहा फातिमा और संतोष राज उर्फ ताशी के रिश्ते को लेकर खूब चर्चा हो रही है. 21 साल की नेहा ने हाल ही में 35 साल के ताशी को प्रपोज किया, जिसके बाद शो में नया विवाद खड़ा हो गया. इस मामले को लेकर नेहा के माता-पिता भी वीकेंड एपिसोड में बिग बॉस के सेट पर पहुंच गए.
वे स्टेज पर काफी इमोशनल नजर आए और बेटी से शो छोड़कर घर लौटने की गुजारिश की. उनका कहना था कि नेहा भावनाओं में बहकर अपना गेम खराब कर रही हैं और दूसरे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं.
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वहीं, इस हफ्ते वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट वेदांगी चेरुक्ट्टू को शो से बाहर होना पड़ा.
'बिग बॉस' बंगला में लिपलॉक पर विवाद
'बिग बॉस बांग्ला सीजन 3' भी इन दिनों अपने कंटेस्टेंट्स की वजह से सुर्खियों में है. शो में राजवीर डे और नंदिनी गुप्ता के बीच बढ़ती नजदीकियों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. शो में दोनों के गार्डन एरिया में लिपलॉक करते नजर आए. इसके कई वीडियो क्लिप्स तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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इन क्लिप्स को देखकर दर्शक सवाल उठा रहे हैं कि फैमिली रियलिटी शो में इस तरह के रोमांटिक सीन दिखाना सही नहीं.