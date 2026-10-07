ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम के कैफे में दिन दहाड़े चोरी, पूरा कैश काउंटर उठा ले गया चोर

'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम के कैफे में दिन दहाड़े चोरी, पूरा कैश काउंटर उठा ले गया चोर

'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम के मुंबई स्थित कैफे 'ओए चुरोस' में दिन दहाड़े चोरी हो गई. चोर कैफे का पूरा कैश काउंटर ही उठाकर ले गया. अर्चना ने CCTV फुटेज शेयर कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, अर्चना गौतम के मुंबई स्थित कैफे 'ओए चुरोस' में दिन दहाड़े चोरी हो गई. चोर उनके कैफे का पूरा कैश काउंटर ही उठाकर ले गया. इस घटना की जानकारी खुद अर्चना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है.

अर्चना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चोरी का CCTV फुटेज शेयर किया है. वीडियो में एक शख्स कैश काउंटर के पास नजर आ रहा है. एक्ट्रेस ने लोगों से अपने घर और बिजनेस की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज करा दी गई है और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
टेलीविजन
बिग बॉस 20: अरिशफा की वजह से रोने लगे काजी तौकीर, नॉमिनेशन टास्क में हंगामा, ये 8 कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट
बिग बॉस 20: अरिशफा की वजह से रोने लगे काजी तौकीर, नॉमिनेशन टास्क में हंगामा, ये 8 कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट
टेलीविजन
एक्टर विजयेंद्र कुमेरिया ने शादी के 13 साल बाद लिया पत्नी से तलाक, बताई अलग होने की वजह
एक्टर विजयेंद्र कुमेरिया ने शादी के 13 साल बाद लिया तलाक, बताई अलग होने की वजह
टेलीविजन
आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन को कहा था 'बुढ़ऊ', अब मांगनी पड़ी माफी, देखें Video
आयुष्मान ने अमिताभ बच्चन को कहा था 'बुढ़ऊ', अब मांगनी पड़ी माफी

'मैंने इस कैफे को बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है...'

अर्चना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे कैफे 'ओए चुरोस' में चोरी की ये CCTV फुटेज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं, ताकि आप भी सतर्क रहें और अपने घर और बिजनेस की सुरक्षा का ध्यान रखें.' 

बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम के कैफे में दिन दहाड़े चोरी, पूरा कैश काउंटर उठा ले गया चोर

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने इस कैफे को बहुत प्यार और मेहनत से, अपनी जमा-पूंजी लगाकर बनाया है. एक-एक चीज मैंने खुद मेहनत से जोड़ी है. लेकिन एक चोर मेरे कैफे में घुसकर पूरा कैश काउंटर ही उठाकर ले गया. मैंने इस मामले की FIR दर्ज करा दी है और मुंबई पुलिस से विनम्र अनुरोध है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द तलाश कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.'

इमोशनल हुईं अर्चना गौतम

अर्चना ने आगे कहा, 'मुंबई हमेशा से मुझे एक सुरक्षित शहर लगा है, इसलिए इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया है. आप सभी से बस यही अनुरोध है- सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास की सुरक्षा का ध्यान रखें.'

2025 में हुई थी 'ओए चुरोस' कैफे की शुरुआत

बता दें कि अर्चना गौतम ने अक्टूबर 2025 में मुंबई में अपना कैफे 'ओए चुरोस' लॉन्च कर फूड बिजनेस में कदम रखा था. अंधेरी वेस्ट में वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के पास स्थित ये कैफे 9 अक्टूबर 2025 को खुला था.

'बिग बॉस 16' में हिस्सा रह चुकी हैं अर्चना गौतम

अर्चना गौतम एक एक्ट्रेस, मॉडल और एक्स ब्यूटी-पेजेंट कंटेस्टेंट हैं. वो 'बिग बॉस 16' का हिस्सा बनने के बाद घर-घर में मशहूर हुईं. शो में अपनी बेबाक पर्सनैलिटी और एंटरटेनिंग अंदाज से उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. इसके बाद अर्चना 'खतरों के खिलाड़ी 13', 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' और 'रियलिटी रानियां ऑफ द जंगल 2' जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Archana Gautam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
टेलीविजन
बिग बॉस 20: अरिशफा की वजह से रोने लगे काजी तौकीर, नॉमिनेशन टास्क में हंगामा, ये 8 कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट
बिग बॉस 20: अरिशफा की वजह से रोने लगे काजी तौकीर, नॉमिनेशन टास्क में हंगामा, ये 8 कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट
टेलीविजन
एक्टर विजयेंद्र कुमेरिया ने शादी के 13 साल बाद लिया पत्नी से तलाक, बताई अलग होने की वजह
एक्टर विजयेंद्र कुमेरिया ने शादी के 13 साल बाद लिया तलाक, बताई अलग होने की वजह
टेलीविजन
आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन को कहा था 'बुढ़ऊ', अब मांगनी पड़ी माफी, देखें Video
आयुष्मान ने अमिताभ बच्चन को कहा था 'बुढ़ऊ', अब मांगनी पड़ी माफी
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
J-K और लद्दाख के बर्फ से ढके इलाकों में जनगणना पूरी, निदेशक ने दी जानकारी
J-K और लद्दाख के बर्फ से ढके इलाकों में जनगणना पूरी, निदेशक ने दी जानकारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने राज्यसभा में क्यों नहीं उतारा तीसरा प्रत्याशी? जानें रणनीति
अखिलेश यादव ने राज्यसभा में क्यों नहीं उतारा तीसरा प्रत्याशी? जानें रणनीति
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वृंदावन में बड़ा हादसा, गुरुकुलम के 4 बच्चों की मौत, टैंक की कर रहे थे सफाई
वृंदावन में बड़ा हादसा, गुरुकुलम के 4 बच्चों की मौत, टैंक की कर रहे थे सफाई
दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, कब मिलेगी राहत? जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, कब मिलेगी राहत? जानें IMD का अपडेट
ट्रेंडिंग
इस एक वजह के लिए अपनी 50% सैलरी किराए में दे रही ये महिला, वीडियो वायरल
इस एक वजह के लिए अपनी 50% सैलरी किराए में दे रही ये महिला, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
पुराने Phones पर WhatsApp लॉगिन हो सकता है बंद, यूजर्स जान लें क्या करें?
पुराने Phones पर WhatsApp लॉगिन हो सकता है बंद, यूजर्स जान लें क्या करें?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget