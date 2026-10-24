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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 20: रोहित शेट्टी ने लव गिल-स्काउट के रिश्ते पर उठाए सवाल, लगाई जमकर क्लास, देखें प्रोमो

Bigg Boss 20: रोहित शेट्टी ने लव गिल-स्काउट के रिश्ते पर उठाए सवाल, लगाई जमकर क्लास, देखें प्रोमो

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के नए प्रोमो में रोहित शेट्टी वीकेंड का वार होस्ट करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने स्काउट और लव गिल के रिश्ते पर सवाल उठाए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Oct 2026 08:32 AM (IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ती नजदीकियां और आपसी मतभेद दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' सलमान खान नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करने वाले हैं. अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें रोहित शेट्टी स्काउट और लव गिल के रिश्ते पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वो दोनों की जमकर क्लास लगाते भी दिखे.

'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार का नया प्रोमो जारी हो गया है. इसमें रोहित शेट्टी अपने स्वैग में नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं कि इस बार वीकेंड का वार स्क्रिप्टेड नहीं है और पूरे हफ्ते जो देखा है, उसी पर बात करेंगे. इस दौरान रोहित लव गिल और स्काउट के रिश्ते पर सवाल उठाते नजर आए.

'कंबल के अंदर हाथ दब रहे हैं...'

पहले रोहित शेट्टी इशारों-इशारों में दोनों को समझाते हैं. वह कहते हैं, 'जो वो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है. एक चीज बहुत गलत लग रही है. सलमान भाई ने भी हिंट देने की कोशिश की थी, फिर वो रुक गए. आप लोग जब क्लोज आते हो, एक तरफ जब आप लेटे हो तो वो आपके पैर दबा रहा है. उसके बाद कंबल आ जाता है. कंबल के अंदर हाथ दब रहे हैं, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है. आप स्काउट को बोलते हो कि जरा पीछे दबा दे और फिर जब वो दबाना शुरू करता है, तब अजीब आवाज निकालते हो. वो ठीक नहीं लग रहा है. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम समझ रहे हो न?'

'ये सब बाहर बहुत गंदा लग रहा है'

इसके बाद रोहित शेट्टी सीधे लव गिल से सवाल करते हैं कि स्काउट उनके क्या लगते हैं. इस पर लव जवाब देती हैं कि वो उनके भाई हैं. फिर रोहित कहते हैं, 'वो आपके पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, नेक दबा रहा है. वो ठीक नहीं लग रहा है.'

 
 
 
 
 
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इस पर स्काउट कहते हैं, 'माही दीदी बोलती हैं तो मैं उनका भी कर देता हूं.' उनकी ये बात सुनकर रोहित शेट्टी नाराज हो जाते हैं. वो स्काउट पर भड़कते हुए कहते हैं, 'जो बाहर दिख रहा है और गंदा लग रहा है, मैं वही बोल रहा हूं. ये बहुत गलत लग रहा है.'

'बिग बॉस 20' में स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी की एंट्री

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी नजर आ सकती हैं. वो स्काउट से तीखे सवाल पूछती दिखेंगी. बताया जा रहा है कि काश्वी स्टेज पर आकर लव गिल की भी क्लास लगाती नजर आएंगी. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से घर में स्काउट और लव गिल के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा में हैं. ऐसे में काश्वी दोनों की केमिस्ट्री पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करती दिख सकती हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 24 Oct 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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