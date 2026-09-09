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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबिग बॉस 20: मैरी कॉम ने मनोज तिवारी की बेटी को कहा मोटी, आसिफ-काजी में भिड़त, मचा हंगामा

बिग बॉस 20: मैरी कॉम ने मनोज तिवारी की बेटी को कहा मोटी, आसिफ-काजी में भिड़त, मचा हंगामा

'बिग बॉस 20' में जमकर बवाल हो रहा है. एक तरफ कैप्टेंसी टास्क को लेकर हंगामा हुआ. तो दूसरी तरफ मैरी कॉम और रिति तिवारी आपस में भिड़ गई.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Sep 2026 10:49 PM (IST)
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'बिग बॉस 20' के तीसरे दिन की शुरुआत हंगामे और ड्रामे के साथ हुई. तीसरे के साथ घरवालों में मनमुटाव शुरू हो गया है. शुरू में जो दोस्ती दिख रही थी अब लोगों के बीच में तकरार भी शुरू हो गई है. किचन के काम को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं. मैरी कॉम और मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी के बीच में जमकर लड़ाई हुई. मैरी कॉम ने रिति को मोटी बोल दिया.

मैरी कॉम और रिति के बीच में लड़ाई
मैरी कॉम ने कहा कि जब खाने की खुशबू आने लगी तो मोटी रिति आ गई है खाने. बाद में मुझे नॉमिनेट कर दिया. तब आसिफ ने टोका और कहा कि मोटी मत बोलो, ये अच्छा नहीं लगता है. इसके बाद मैरी और रिति में बहस हुई. मैरी ने कहा कि सिर्फ खाने मत घुसो, काम भी करो. इसके अलावा मैरी कॉम घर में मौजूद लड़कियों की चुगली करती दिखती हैं. वो कहती हैं कि ये सब कितना मेकअप करती हैं. ये सब अजीब लगता है. मैं तो जब बाहर शॉपिंग पर जाती हूं तब इतना मेकअप करती हूं.

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कैप्टेंसी टास्क में हुआ जमकर हंगामा
पिछले एपिसोड में  यंग डीएसए, गुल्लू और आसिफ खान पहले कैप्टेंसी टास्क के तीन दावेदार बने थे. अब कैप्टेंसी टास्क हुआ. टास्क की संचालक माही विज हैं. इसी दौरान आसिफ और काजी तौकीर में भयंकर लड़ाई होती है. दोनों के बीच गाली गलौज भी होती है. इसी दौरान आसिफ काजी को धक्का भी दे देता है. फिर काजी कहते हैं कि ये एक थप्पड़ से मर जाएगा. वहीं आसिफ फिर भागते हुए काजी को मारने पहुंचते हैं. फिर आम्रपाली कहती हैं कि काजी को टास्क से बाहर करो, ये लड़कियों को धक्का दे रहा है. आम्रपाली और काजी में भी बहस होती है. सभी घरवाले आसिफ को भी शांत करवाते हैं. काजी कहता है कि ये हवा में उड़ जाएगा. झगड़ा बहुत बढ़ गया तो टास्क को रोकना पड़ा.

कल के एपिसोड में कनिका मान और अर्शिफा के बीच में भी जमकर झगड़ा देखने को मिलेगा.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 09 Sep 2026 10:49 PM (IST)
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