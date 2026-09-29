बिग बॉस 20: राशन टास्क में बवाल, मैरी कॉम जमीन पर गिरी, लव और यंग डीएसए में हुई लड़ाई
'बिग बॉस 20' में हंगामा जारी है. शो में राशन टास्क हुआ, इस दौरान मैरी कॉम गिर जाती हैं. शो में दिखाया गया कि माही विज ने चाय के लिए दूध छुपाया.
'बिग बॉस 20' की शुरुआत में दिखाया गया कि लव गिल और यंग डीएसए के बीच में जमकर बवाल हुआ. दरअसल, यंग डीएसए लव गिल के साथ मजाक कर रहे थे. लेकिन लव गिल को मजाक पसंद नहीं आया और वो गुस्सा हो गई. आम्रपाली दुबे उन्हें समझाती हैं. इसके बाद लव गिल आम्रपाली दुबे पर भी गुस्सा करती हैं. इसके बाद आम्रपाली दुबे नाराज हो जाती हैं. वहीं लव गिल भी गुस्से में ही नजर आती हैं.
वहीं माही विज दूध छुपा कर रखती हैं तो घरवाले उन पर गुस्सा करते हैं. वहीं रीति घरवालों को अपना गाना सुनाती हैं और काजी उसे लेकर मजाक करते हैं.
इसके बाद बिग बॉस राशन टास्क अनाउंस करते हैं और फिर राशन टास्क शुरू होता है. इस टास्क में जमकर बवाल होता है. गार्डन में कई सारे राशन के पैकेट पड़े होते हैं. इसी के साथ टास्क कैप्टेंसी दावेदारी भी होती है. जोड़ी में टास्क होता है. जीतने वाली जोड़ी कैप्टेंसी के लिए दावेदार बनेगा. जोड़ियों को जमीन पर पड़े राशन के पैकेट रखकर डिलीवरी करनी थी, जो डिलीवरी कर पाएगा वो जीतेगा. वहीं घरवाले राशन के पैकेट बैग में से निकालते हैं.
#AmanGandhi aur #ScoutOP ka task mein ho gaya face-off! 👀— JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 29, 2026
Dekhiye #BiggBoss20 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje #ColorsTV par. #BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/tzVuIOLjuX
पहले लव और रीति जाती हैं, उनके सामने कनिका और मैरी कॉम होते हैं. टास्क में लड़ाई शुरू होती है. सभी कनिका के बैग से राशन के पैकेट निकालते हैं. इसी सब झड़प में मैरी कॉम गिर जाती हैं. वहीं स्काउट और अमन के बीच भी जमकर बहसबाजी होती है. पहले राउंड में लव गिल और रीति जीत जाते हैं. दूसरे राउंड में माही और उदिती जीतते हैं. आखिर में माही और उदिती टास्क जीतती हैं. माही और उदिती कैप्टेंसी की दो दावेदार बनती हैं.
वहीं घर में इस हफ्ते सिर्फ 50 परसेंट ही राशन आता है.
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