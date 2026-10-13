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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबिग बॉस 20 में हंगामा, गुल्लू-नकुल धुल के बीच हाथापाई, घर से होंगे बाहर?

बिग बॉस 20 में हंगामा, गुल्लू-नकुल धुल के बीच हाथापाई, घर से होंगे बाहर?

'बिग बॉस 20' में हर दिन कुछ न कुछ धमाका देखने को मिल रहा है. लेटेस्ट एपिसोड नॉमिनेशन टास्क में काजी तौकीर का गुस्से वाला अवतार दिखा.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 13 Oct 2026 10:44 PM (IST)
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'बिग बॉस 20' में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में नॉमिनेशन टास्क हुआ. शो की शुरुआत में बिग बॉस कैप्टन आसिफ से एक कंटेस्टेंट को डायरेक्टली नॉमिनेट करने के लिए कहते हैं. तो आसिफ माही विज को नॉमिनेट करते हैं. आसिफ कहते हैं कि उन्हें लगा था कि माही विज अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी. लेकिन माही विज ने उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए. माही विज सबके पीछे बात करती हैं.

वहीं नॉमिनेशन टास्क में मैरी कॉम और उदिती के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है. अरिशफा भी मैरी कॉम के खिलाफ खड़ी हो जाती है. अरिशफा और उदिती कहती हैं कि वो हर बात पर ओलम्पिक करती हैं, लीजेंड होंगी लेकिन यहां नॉर्मल प्रॉसेस चल रहा है.

 गुल्लू-नकुल के बीच हाथापाई

वहीं काजी तौकीर भी गुस्से में आ जाते हैं. काजी और स्काउट ओपी के बीच में जबरदस्त बहस होती है. दोनों की बहस में गुल्लू शांत करने की कोशिश करते हैं. इसके बाद नुल धुल भी इस लड़ाई में आ जाते हैं और नौबत हाथापाई तक आ जाती है. काजी ने स्काउट के कान में थूका था. इसके बाद काजी अमन, गुल्लू, माही के बीच हंसते हुए बताते हैं. फिर नकुल ये बात स्काउट और यंग को बताते हैं. फिर बार बढ़ते-बढ़ते फिजिकल फाइट तक पहुंच जाती है. सभी घरवाले बचाने की कोशिश करते हैं. माही विज नकुल पर गुस्सा करती हैं कि आखिर उन्होंने हाथ क्यों उठाया. 

इसके बाद सारे घरवाले बीबी गजब बेइज्जती जोन में पहुंच चुके हैं. यहां पर सभी घरवालों की बारी-बारी से बेइज्जती होती है.

घर से बाहर होंगे नकुल धुल?

अब अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बिग बॉस सभी घरवालों को एक साथ बैठाएंगे और कहेंगे कि घर में एक बहुत अहम रूल का उल्लंघन हुआ है. अगले एपिसोड में पता चलेगा कि नकुल शो में रहेंगे या बाहर होंगे. बता दें कि नकुल धुल ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 13 Oct 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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