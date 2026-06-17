एल्विश यादव से जन्नत-उर्फी तक, 'बिग बॉस 20' में धमाल मचाते नजर आ सकते हैं ये सितारे

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. शो को सलमान खान होस्ट करने नजर आएंगे. इन सब के बीच अब कंटेस्टेंट्स को लेकर इंटरनेट पर काफी काफी बज बना हुआ है. शो के लिए कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं.

सितंबर से शुरू हो सकती है शूटिंग

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान के इस रियलिटी शो की शूटिंग 21 सितंबर से शुरू हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बिग बॉस 20' की कमान संभालने से पहले सलमान खान अपनी आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा पूरा करेंगे. वामसी पेडिपल्ली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उनके साथ नयनतारा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी.

ये भी पढ़ेंः करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' से सोनाक्षी सिन्हा की 'दहाड़' तक, ओटीटी पर देखें ये दमदार विमेन-लीड क्राइम थ्रिलर सीरीज

क्या रहेगी शो की थीम?

'बिग बॉस 20' को लेकर एक और चर्चा जोरों पर है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार शो की थीम 'ओल्ड वर्सेस न्यू' हो सकती है, जिसमें पुराने कंटेस्टेंट्स नए कंटेस्टेंट्स के साथ मुकाबला करते नजर आएंगे. हालांकि, इस फॉर्मेट को लेकर मेकर्स या चैनल की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं की गई है.

वहीं, 'बिग बॉस 20' के लिए असीम रियाज, शहनाज गिल और पारस छाबड़ा जैसे पुराने कंटेस्टेंट्स के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि इनमें से किसी ने भी शो में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है. रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स इस बार टीवी सितारों के साथ-साथ डिजिटल क्रिएटर्स को भी शो का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहे हैं.

इन सितारो के नामों की है चर्चा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बिग बॉस 20' के लिए कई नए नामों पर चर्चा चल रही है. कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में रिद्धिमा गुप्ता, भागीरथ भट्ट, रुरु ठाकुर, अरबाज पटेल, भाव्या सिंह, तुषार करवा उर्फ गुल्लू और तरुण राज अरोड़ा जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं.

इसके अलावा मिस्टर फैसू, अंजलि अरोड़ा, जन्नत जुबैर, एल्विश यादव, अनवेज़ दरबार और उर्फी जावेद जैसे सोशल मीडिया सितारों के भी शो में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

ये भी पढ़ेंः रात को गार्ड की नौकरी, सुबह टॉयलेट की सफाई, गाना सुपरहिट होने के बाद भी पेट पालने के लिए ये काम करते थे गिप्पी ग्रेवाल

इन अटकलों के बीच रिधिमा गुप्ता का एक जवाब भी काफी चर्चा में है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे 'बिग बॉस 20' में एंट्री को लेकर सवाल किया था. इसके जवाब में रिधिमा ने मुस्कुराते हुए लिखा, जिसके बाद उनके शो में शामिल होने की चर्चाओं को और हवा मिल गई. हालांकि, उनकी एंट्री को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल अनाअंसमेंट नहीं हुई है.