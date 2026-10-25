Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 20: 'तेरा टाइम आ गया...', रोहित शेट्टी ने काजी तौकीर को दिया काम, किया ये बड़ा वादा

Bigg Boss 20: 'तेरा टाइम आ गया...', रोहित शेट्टी ने काजी तौकीर को दिया काम, किया ये बड़ा वादा

'बिग बॉस 20' में रोहित शेट्टी ने काजी तौकीर को एक बड़ा मौका दिया है. उन्होंने सिंगर को अपनी रोमांटिक फिल्म में गाना गाने का ऑफर देने का वादा किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Oct 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर काजी तौकीर इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहे हैं. शो में उनके गेम प्लान को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब चर्चा हो रही है और वो इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं. हाल ही में 'वीकेंड का वार' एपिसोड में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने काजी तौकीर की जमकर तारीफ की. उन्होंने न सिर्फ उनके गेम की सराहना की, बल्कि उन्हें एक खास मौका देने का वादा भी किया.

काजी तौकीर की चमकी किस्मत

काजी तौकीर और उनके फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है. रोहित शेट्टी ने उनसे वादा किया है कि अगर वो आगे कोई रोमांटिक फिल्म बनाते हैं, तो उसमें काजी को गाना गाने का मौका देंगे. ऐसे में आने वाले समय में रोहित की फिल्म में काजी की आवाज सुनने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि रोहित शेट्टी ने क्या कहा.

'आपका टाइम आ गया है, काजी.'

काजी तौकीर की तारीफ करते हुए रोहित शेट्टी ने कहा, 'आपका टाइम आ गया है, काजी. आप बहुत अच्छा जा रहे हो. जब आप यहां से बाहर निकलेंगे, तो आपको बहुत काम मिलेगा... बहुत प्यार मिलेगा. आपको सोलो एल्बम मिलने शुरू हो जाएंगे... आपका टाइम आ गया है. मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है. आप बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं. बस थोड़ा ध्यान रखिएगा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Qazi Touqeer (@qazitouqeer_official)

जब काजी ने रोहित शेट्टी से पूछा कि क्या उन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो फिल्ममेकर ने उन्हें अपने आने वाले किसी प्रोजेक्ट में गाना देने का वादा किया.

काजी तौकीर के छलके आंसू

शो के दौरान रोहित शेट्टी ने काजी से कहा, 'मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूं... 'गोलमाल' एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन अगर कोई ऐसी फिल्म आती है, जिसमें रोमांटिक ट्रैक होगा, तो मैं वो आपको दूंगा. आप उसमें प्लेबैक करेंगे.' रोहित की ये बात सुनकर काजी की आंखों में आंसू आ गए. रोहित शेट्टी की बात सुनकर काजी खुशी से झूम उठे. उन्होंने अपना सिग्नेचर डांस भी किया, जिसके बाद वहां का माहौल खुशनुमा हो गया.

काजी तौकीर ने जताया रोहित शेट्टी का आभार

काजी तौकीर ने रोहित शेट्टी का आभार जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'रोहित शेट्टी सर, आपकी बातें काजी और उनके सभी फैंस के लिए बहुत मायने रखती हैं. इस वक्त हमारे पास कहने के लिए सच में शब्द कम पड़ रहे हैं. आज आपने जिस तरह सही बात का साथ दिया, वो काबिल-ए-तारीफ है. आपकी सलाह और हौसला बढ़ाने वाली बातों ने हमारे रॉकस्टार को नई ऊर्जा दी है. दिल से शुक्रिया, सर. काजी और उनके सभी फैंस की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सर!'

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Rohit Shetty Bigg Boss 20 Qazi Touqeer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Bigg Boss 20: 'मुझे घिन आती है...' लव गिल संग स्काउट की नजदीकियों पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी
'मुझे घिन आती है...' लव गिल संग स्काउट की नजदीकियों पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
टेलीविजन
श्रीदेवी की इस खूबी की मुरीद थीं हेतल यादव, बताया कैसा था उनके साथ काम करने का अनुभव
श्रीदेवी की इस खूबी की मुरीद थीं हेतल यादव, बताया कैसा था उनके साथ काम करने का अनुभव
टेलीविजन
KBC 18 के सेट पर पहुंचे रणबीर-साई पल्लवी, अमिताभ बच्चन ने 'रामायण' की स्टारकास्ट को सुनाया 'दिवाली' का किस्सा
KBC 18 के सेट पर पहुंची 'रामायण' की स्टारकास्ट, अमिताभ बच्चन ने सुनाया पटाखों का किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 2027 में देंगे जवाब
लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 2027 में देंगे जवाब
बॉलीवुड
दलेर मेहंदी विवाद के बाद बेटे गुरदीप ने पिता को बताया था फर्स्ट क्लास, अब बोले- मेरी बात का गलत मतलब निकाला
दलेर मेहंदी विवाद के बाद बेटे गुरदीप ने पिता को बताया था फर्स्ट क्लास, अब बोले- मेरी बात का गलत मतलब निकाला
क्रिकेट
टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़
टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़
इंडिया
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ एपी सिंह, पाक को चेतावनी!
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ, पाक को चेतावनी!
इंडिया
स्टिंग ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? कर्नाटक में शिवकुमार को लेकर हो सकता है राजनीतिक घमासान
स्टिंग ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? कर्नाटक में शिवकुमार को लेकर हो सकता है राजनीतिक घमासान
Home Tips
दरवाजे से आ रही चरमराने के आवाज, घर पर ऐसे करें ठीक
दरवाजे से आ रही चरमराने के आवाज, घर पर ऐसे करें ठीक
ऑटो
Maruti ला रही पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार, मिलेगी 500KM की रेंज
Maruti ला रही पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार, मिलेगी 500KM की रेंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget