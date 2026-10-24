Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 20 में हुआ शॉकिंग एविक्शन, घर से बेघर हुईं मैरी कॉम!

Bigg Boss 20 में हुआ शॉकिंग एविक्शन, घर से बेघर हुईं मैरी कॉम!

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में चौंकाने वाला एविक्शन हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉक्सर मैरी कॉम को कम वोट मिलने के चलते घर से बेघर होना पड़ा. शो में उनका सफर खत्म हो गया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Oct 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. आए दिन शो में नए-नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है. इसी बीच शो से एक चौंकाने वाले एविक्शन की खबर सामने आई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओलंपिक में मेडल जीत चुकीं बॉक्सर मैरी कॉम 'बिग बॉस 20' से एविक्ट हो गई हैं. बताया जा रहा है कि कम वोट मिलने के चलते उन्हें घर से बेघर होना पड़ा है. इसके साथ ही शो में उनका सफर खत्म हो गया है.

कम वोट मिलने से मैरी कॉम का सफर होगा खत्म?

'बिग बॉस' से जुड़ी अपडेट्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट 'बिग बॉस तक' के मुताबिक, बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम का शो में सफर खत्म हो गया है. बताया जा रहा है कि वो इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड में घर से बेघर हो जाएंगी. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक मैरी कॉम के घर से बाहर होने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है.

इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' होस्ट करेंगे रोहित शेट्टी

बता दें कि इस हफ्ते 'बिग बॉस 20' का 'वीकेंड का वार' सलमान खान नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करने वाले हैं. पिछले हफ्ते के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने बताया था कि कुछ कमिटमेंट्स के चलते वो इस हफ्ते शो होस्ट नहीं कर पाएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr MC Mary Kom (@mcmary.kom)

मैरी कॉम के गेम को पसंद कर रहे थे दर्शक

मैरी कॉम पिछले कुछ समय से शो में अच्छा खेलती नजर आ रही थीं. घर के बाकी सदस्यों के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी थी. ऐसे में उनके एविक्शन की खबर ने दर्शकों को हैरान कर दिया है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है. अब दर्शकों को 'वीकेंड का वार' एपिसोड का इंतजार है, जिसमें मैरी कॉम के एविक्शन को लेकर सच्चाई सामने आ सकती है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Mary Kom Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'कीचड़ हटाने में 4 घंटे लगे', 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के मेनहोल सीन की शूटिंग में छूटे मुकुल हरीश के पसीने
'कीचड़ साफ करने में लगे 4 घंटे': 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के मेनहोल सीन पर बोले मुकुल हरीश
टेलीविजन
Bigg Boss 20: माही विज ने आम्रपाली दुबे को कहा 'आलू की बोरी', नेशनल टेलीविजन पर उड़ाया भोजपुरी क्वीन का मजाक
माही विज ने आम्रपाली दुबे को कहा 'आलू की बोरी', भोजपुरी क्वीन का उड़ाया मजाक
टेलीविजन
कितने पढ़े-लिखे हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक्टर्स, जानें दिलीप जोशी से मुनमुन दत्ता की एजुकेशन
कितने पढ़े-लिखे हैं 'तारक मेहता' के एक्टर्स? जानें दिलीप-मुनमुन की एजुकेशन
टेलीविजन
34 साल की उम्र में आसिफ खान को आया था हार्ट अटैक, पत्नी हुईं इमोशन, काजी पर भड़कीं
34 साल की उम्र में आसिफ खान को आया था हार्ट अटैक, पत्नी हुईं इमोशन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपा तिब्बत, 4.5 दर्ज की गई तीव्रता
भूकंप के झटकों से फिर कांपा तिब्बत, 4.5 दर्ज की गई तीव्रता
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
25 साल से सिंगल हैं मल्लिका शेरावत, बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही हो गया था तलाक
25 साल से सिंगल हैं मल्लिका शेरावत, डेब्यू से पहले हो गया था तलाक
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती
सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती
इंडिया
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
ऑटो
Rolls-Royce की लग्जरी EV का नया अवतार, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान
Rolls-Royce की लग्जरी EV का नया अवतार, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget