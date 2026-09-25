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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' में मनोज तिवारी की एंट्री, बेटी रीति तिवारी के गाली-गलौज से हैं परेशान?

'बिग बॉस 20' में मनोज तिवारी की एंट्री, बेटी रीति तिवारी के गाली-गलौज से हैं परेशान?

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का वीकेंड का वार धमाकेदार होने वाला है. शो को लेकर चर्चा है कि इस बार मनोज तिवारी सलमान के साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Sep 2026 09:00 PM (IST)
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Bigg Boss 20 Updates: सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' इन दिनों काफी चर्चा में है. शो में रीति तिवारी और काजी तौकीर के बीच मामला हर दिन बिगड़ता जा रहा है. बीते दिन एक बार फिर से दोनों के बीच झगड़ा देखने के लिए मिला. एक बार फिर से रीति तिवारी ने उन्हें गालियां दी. साथ ही उदिति सिंह को भी काफी कुछ सुनाया. ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि मनोज तिवारी इस वीकेंड का वार में बतौर गेस्ट पहुंच सकते हैं.

टीसीएक्स की इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, मनोज तिवारी 'बिग बॉस 20' के इस वीकेंड का वार में सलमान खान के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं. ऐसे में अगर उनकी एंट्री होती है तो संभावना जताई जा रही है कि मनोज तिवारी रीति से उनकी लड़ाइयों और बिहेवियर पर बात करते हुए नजर आ सकते हैं. माना ये भी जा रहा है कि सलमान खान भी रीति के बिहेवियर पर बात कर सकते हैं. खैर वो तो अब देखना होगा कि वीकेंड का एपिसोड में क्या कुछ होता है.

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मनोज तिवारी से शिकायत करते दिखे थे काजी तौकीर

गौरतलब है कि 'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट एपिसोड में काजी तौकीर और रीति तिवारी में तीखी बहस देखने के लिए मिली थी. दरअसल, 'बिग बॉस' ने हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच रैप बैटल रखी थी, जिसमें उन्हें रोस्ट करना था. इस दौरान रीति को उदिति को रोस्ट करना था तो उन्होंने इसी बीच रैप में अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिस पर काजी भड़क गए थे. 

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मामला इतना आगे बढ़ गया था तो बात 'तेरे मेरे बाप' पर आ गई थी. इसी बीच रीति तिवारी ने एक बार फिर से काजी को गालियां दी थी, जिसका घर के कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ ने उन्हें समझाया भी. लेकिन काजी ने भी रीति को पोक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इसी बीच काजी ने मनोज तिवारी का नाम लेकर साफ तौर से कहा, 'आपकी बेटी को देख लीजिए. हम आपकी इज्जत करते हैं. आप ये सब जरूर देख रहे होंगे. अगर कोई कहेगा तो मैं स्टैंड लूंगा. ऐसा रैप गया भाड़ में.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
MANOJ TIWARI Bigg Boss 20
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