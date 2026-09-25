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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' में हाई वोल्टेज ड्रामा, पापा मनोज तिवारी के तलाक से टूटीं रीति, काजी ने फाड़ी शर्ट

'बिग बॉस 20' में हाई वोल्टेज ड्रामा, पापा मनोज तिवारी के तलाक से टूटीं रीति, काजी ने फाड़ी शर्ट

Bigg Boss 20 Latest Updates: 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में हाई वोल्डेज ड्रामा देखने के लिए मिला. यंग और काजी ने टास्क के दौरान पूरे घर को सिर पर उठा लिया. जानिए लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Sep 2026 10:46 PM (IST)
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Bigg Boss 20 Latest Updates: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का लेटेस्ट एपिसोड शुक्रवार 25 सितंबर को रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया, जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला. जहां काजी और रीति तिवारी की लड़ाई काफी चर्चा में थी वहीं, हाल के एपिसोड में काजी और यंग के बीच तकरार इस कदर छिड़ गई कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत तक आ गई. काजी ने शर्ट तक फाड़ दी. 

इतना ही नहीं, हाई वोल्टेज ड्रामा यहीं नहीं रुका, रीति तिवारी ने एक बार फिर से पापा मनोज तिवारी और मां रानी के तलाक को लेकर बात की. उन्होंने खुलासा किया जब उनके माता-पिता अलग हुए तो वो 8 साल की थीं और मनोज उनकी कस्टडी चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाई थी. चलिए बताते हैं आखिर शुक्रवार के एपिसोड में क्या क्या हुआ. 

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आसिफ खान की कैप्टेन की दावेदारी खत्म

'बिग बॉस 20' में कैप्टेंसी का टास्क हुआ, जिसमें बिग बॉस ने घर वालों को टास्क दिया था कि वो जिस भी कंटेस्टेंट को घर का कैप्टेन नहीं बनाना चाहते हैं वो उसे रिजन बताकर रिजेक्ट कर दें. इस दौरान बिग बॉस ने ये भी कहा कि जिसको ज्यादा रिजेक्शन मिलेंगे वो कैप्टेंसी की दावेदारी से बाहर हो जाएगा. ऐसे में आसिफ खान को ज्यादा घरवालों ने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से उनकी कैप्टेंसी की दावेदारी छिन जाती है.

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वहीं, कैप्टेंसी के अगले टास्क के लिए आम्रपाली दुबे, माही विज, कनिका मान और मैरी कॉम को चुना जाता है लेकिन गुल्लू को एक मौका कैप्टेन होने के नाते दिया जाता कि वो अपनी कैप्टेंसी को बचा सकें.

गुल्लू फिर से बने घर के कैप्टेन

कैप्टेंसी के अगले टास्क में माही-आम्रपाली दुबे, कनिका मान-अरिश्फा खान, यंग-काजी और तन्मय-अमन गांधी एक साथ सर्कल में खड़े किए जाते हैं, जिन्हें पासिंग बॉल को गोल में डालना होता है. इस दौरान खेल शुरू होता है और आसिफ खान इसके संचालक होते हैं. आखिरी में बिग बॉस मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे और गुल्लू में अपना कैप्टन चुनने के लिए कहते हैं तो इस दौरान सबसे ज्यादा वोट गुल्लू को मिलते हैं तो वो घर के नए कैप्टन फिर से बन जाते हैं.

यंग और काजी के बीच मारपीट की नौबत

कैप्टेंसी के सर्कल वाले टास्क के दौरान एक और चीज देखने के लिए मिलती है कि इस दौरान काजी और यंग के बीच तीखी झड़प हो जाती है. क्योंकि काजी उनसे बॉल छीनते हैं और इस दौरान यंग के पैर में चोट लग जाती है, जिस पर वो भड़क जाते हैं. क्योंकि वो उन्हें बार-बार मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं और ऊपर चढ़कर बॉल लेने की कोशिश करते हैं. मामला यहां तक गरमा जाता है कि दोनों लड़ने-मरने के लिए तैयार हो जाते हैं. काजी यंग पर भारी पड़ते नजर आते हैं. वो अपनी शर्ट भी गुस्से में फाड़ लेते हैं. यंग को पोक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. बाद में काजी सॉरी भी बोलते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं. 

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मनोज तिवारी का तलाक यादकर रो पड़ीं रीति तिवारी

रीति तिवारी ने 'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट एपिसोड में पापा मनोज तिवारी और मां रानी के तलाक को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वो जब भी पापा से मिलती थीं तो वो दोनों ही साथ में बैठकर रोते थे. क्योंकि वो साथ में नहीं हो पाए. उनकी मां को कस्टडी मिल गई थी. 

रीति तिवारी बताती हैं, '8 साल की थी जब पापा घर से निकल गए. 9 साल की उम्र में पापा का तलाक हो गया. मेरी मां को मेरी कस्टडी मिली थी. जब हम मिलते थे तो रोते थे कि मेरे पापा के पास उनकी बेटी और मेरे पास मेरे पापा नहीं थे. हम रोते थे. हम कुछ कर नहीं सकते थे. हम जब मिलते थे जो मैं उनको बैठाकर इंग्लिश सिखाती थी. तो हमारा फ्रेंडली बॉन्ड बन गया. जब उनकी लाइफ में सुरभि आई तो मैं बहुत खुश थी लेकिन मेरी मां ने मुझे बहुत प्यार दिया.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 10:46 PM (IST)
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