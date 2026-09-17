गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' को मिला नया कैप्टेन, फूट-फूटकर रोए यंग, माही विज पर लगा गंभीर आरोप

'बिग बॉस 20' को मिला नया कैप्टेन, फूट-फूटकर रोए यंग, माही विज पर लगा गंभीर आरोप

Bigg Boss 20 Latest Updates: सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट एपिसोड में जबरदस्त बवाल देखने के लिए मिला. घरवालों को जहां नया कैप्टेन मिला वहीं, यंग फूट-फूटकर रोते नजर आए.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' में हर दिन कुछ नया ही देखने के लिए मिलता है. शो में तकरार तो आए दिन देखने के लिए मिलती है लेकिन जब तकरार के बीच प्यार देखने के लिए मिलता है तो उस दिन शो की टीआरपी तो दौड़ ही पड़ती है. कनिका और गुल्लू की केमिस्ट्री काफी पसंद की जा रही है. ऐसे में इसके लेटेस्ट एपिसोड में महा-बवाल देखने के लिए मिला है. यंग को पहली बार शो में फूट-फूटकर रोते हुए देखा गया तो घरवालों को उनका नया कैप्टेन भी मिल गया है. चलिए बताते हैं गुरुवार के एपिसोड में क्या कुछ देखने के लिए मिला है.

फूट-फूटकर रोए यंग, माही विज पर लगा आरोप

'बिग बॉस 20' का गुरुवार को 12वां एपिसोड स्ट्रीम किया गया. इसमें देखने के लिए मिला कि घर में काफी इमोशनल माहौल था. यंग पहली बार शो में रोते हुए नजर आए. इसके पीछे की वजह भी सामने आई कि माही विज ने उन्हें गाली दी थी. शो की शुरुआत फ्लैश बैक से हुई, जिसमें माही विज को यंग को लेकर बात करते हुए देखा गया. उदिति सिंह ने यंग को मिस करने की बात कही तो माही ने कहा कि वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं. फिर माही कहती दिखीं, 'दो दिन की दोस्ती के लिए मैंने अपनी बेटी की कसम खा ली.' 

यह भी पढ़ें: BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प

अब इस बात को मैरी कॉम ने यंग को जाकर बता दिया और कहा कि माही ने उनको गाली भी दी. हालांकि, बाद में माही इस बात को नकारती दिखीं कि उन्होंने गाली नहीं दी थी. ईशा रिखी ने भी यंग को समझाया कि गाली नहीं दी. लेकिन इस दौरान यंग काफी आहत दिखे और वो फूट-फूटकर रोते हुए नजर आए. हर कोई उन्हें इस तरह रोता देख परेशान दिखा. यंग बोले- 'मैंने उसको मां बोला...' वो इतना कहकर रोने लगे. शो के अंत में यंग और माही इस मुद्दे पर बात भी करते हुए दिखे लेकिन मामला शॉर्ट आउट नहीं हुआ. इसके बाद से यंग काफी सेड दिखे और घरवालों से अलग-थलग ही दिखे और उन्होंने कहा कि उनका सब पर से भरोसा उठ गया.

Image

'बिग बॉस 20' को मिला नया कैप्टेन

इसके अलावा रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में घरवालों को नया कैप्टेन भी मिला, जिसके साथ ही यंग की कैप्टेंसी खत्म हो गई. कैप्टेंसी का पहला टास्क होता है, जिसमें 6 कंटेस्टेंट कैप्टेन के दावेदार होते हैं. उन्हें टास्क दिया जाता कि वो घर के सदस्यों की एक लाइफ को छीन लें, जो नहीं छीनेगा उसकी कैप्टेंसी की दावेदारी खत्म हो जाएगी. ऐसे में 2X रूम में रीति तिवारी, माही विज, गुल्लू, कनिका मान जाते हैं. इस दौरान स्काउट, रोहैद और आसिफ की लाइफ को छीन लिया जाता है. रीति तिवारी गेम में हिस्सा ही नहीं लेती हैं. फिर माही विज, गुल्लू, कनिका मान कैप्टेंसी के अगले टास्क में हिस्सा लेते हैं.

यह भी पढ़ें: 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, 'धुरंधर 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड

अगला कैप्टेंसी का टास्क सेब का होता है. घरवाले अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट, जिसे कैप्टेन बनाना चाहते हैं, उसे सपोर्ट करें और सेब ज्यादा से ज्यादा उनकी ट्रे में रखें. तो इस दौरान काफी बवाल होता है. झगड़े होते हैं लेकिन अंत में गुल्लू के पास सबसे ज्यादा सेब होते हैं और वो घर के नए कैप्टेन बन जाते हैं. इस टास्क को यंग होस्ट कर रहे होते हैं.

Image

आरिश्फा को आम्रपाली दुबे ने कहा- 'चीप'

कैप्टेंसी टास्क में आम्रपाली दुबे कनिका मान को सपोर्ट कर रही थीं. इस दौरान अरिश्फा बार-बार कनिका का सेब चुराने के लिए रही थीं और इसी बीच आरिश्फा और आम्रपाली दुबे के बीच तीखी झड़प हो गई, दोनों ने ही एक-दूसरे को चीप कहा. वहीं, आम्रपाली ने उन्हें 'चप्पी बच्ची' कहते हुए कहा, 'शर्म करो.'

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
टीवी की एक जैसी कहानियों से तंग हुए संदीप सिकंद, अब ‘ऑमलेट’ में दिखेगा नया अंदाज
टीवी की एक जैसी कहानियों से तंग संदीप सिकंद, ‘ऑमलेट’ में दिखेगा नया अंदाज
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: प्रांशी की कस्टडी को लेकर होगा हंगामा, दुर्गावती ने स्नेहा का घर में किया स्वागत
प्रांशी की कस्टडी को लेकर होगा हंगामा, दुर्गावती ने स्नेहा का घर में किया स्वागत
टेलीविजन
कभी पैसों के लिए रोती और गिड़गिड़ाती थीं निया शर्मा, अब है करोड़ों की मालकिन
कभी पैसों के लिए रोती और गिड़गिड़ाती थीं निया शर्मा, अब है करोड़ों की मालकिन
टेलीविजन
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी जमकर ड्रामेबाजी
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी ड्रामेबाजी
Advertisement

वीडियोज

Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 100% टैरिफ बढ़ा..भारत क्या करेगा? | Trump Tariff | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI करेगी लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI करेगी लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
बॉलीवुड
BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
बीएमसी के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
इंडिया
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
इंडिया
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
ओटीटी
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget