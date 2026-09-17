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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी जमकर ड्रामेबाजी

बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी जमकर ड्रामेबाजी

'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क में जमकर ड्रामेबाजी नजर आई. दूसरी ओर खाने को लेकर हुई पिछले एपिसोड की बहसबाजी से नाराज आम्रपाली दुबे ने घर वालों के लिए खाना बनाने से मना कर दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Sep 2026 06:56 AM (IST)
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'बिग बॉस 20' के पिछले एपिसोड में खाने को लेकर आम्रपाली दुबे और माही विज के बीच लड़ाई हो गई थी. वहीं इसे लेकर आम्रपाली दुबे ने लेटेस्ट एपिसोड में भी अपनी भड़ास निकाली. आम्रपाली ने भड़कते हुए बताया कि वो दस दिनों से खाना बना रही है और अब वो ये काम नहीं करने वाली है. दूसरी ओर कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी बवाल देखने को मिला.

आम्रपाली ने घर वालों पर निकला गुस्सा

भोजपुरी एक्ट्रेस और अब बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट आम्रपाली दुबे घर वालों का खाना बनाते-बनाते परेशान और बोर हो गई. इसे लेकर उनके चेहरे पर साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली. उन्होंने भड़ते हुए कहा, 'भूखे मरो मैं किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी. मैं दस दिन से खाना बना रही हूं.' 

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कैप्टेंसी टास्क में जमकर ड्रामेबाजी

बिग बॉस 20 के 11वें और लेटेस्ट एपिसोड में घर वालों के बीच कैप्टेंसी टास्क को लेकर जमकर हो-हल्ला नजर आया. इस दौरान स्काउट ओपी की अरिशफा खान के साथ लड़ाई हो गई. इसके बाद कैमरे की तरफ देखते हुए स्काउट भड़क गए. उन्होंने अपने गेमिंग और यूट्यूब ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए 'खत्म कर दो' कहा.

आसिफ से मिलकर रोने लगे काजी

रात दो बजे काजी तौकीर, आसिफ खान से मिलते हैं और उन्हें गले लगाकर उनके आंसू छलक पड़ते हैं. काजी इस दौरान कफी इमोशनल हो जाते हैं. इससे पहले वो 'जिंदगी एक सफर है सुहाना' गाना गाते हुए परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे. 

कनिका मान बनीं संचालक

फिलहाल बिग बॉस हाउस में एक गेम खेल जा रहा है जिसमें कंटेस्टेंट एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं. इस गेम के दूसरे राउंड की शुरुआत में कनिका मान को बिग बॉस ने संचालन का काम सौंपा है.

काजी के गाने की फैन हुईं आम्रपाली

काजी तौकीर अपने गानों से कई लोगों को दीवाना बना चुके हैं और अब उन्होंने अपनी गायकी से आम्रपाली का भी दिल जीत लिया. आम्रपाली काजी से कहती हुई नजर आती है, 'आपके गाने की वजह से मैं आपका नाम नॉमिनेशन में नहीं ले सकती.'

गुल्लू ने किया कनिका के लिए चीला बनाने से मना

कनिका मान अंडे और चीला खाने की मांग करते हुए गुल्लू से चीला बनाने के लिए कहती हैं. हालांकि गुल्लू चीला बनाने से मना कर देते हैं. उस दौरान कनिका लेटी हुई होती हैं और जब वो पलटकर गुल्लू की तरफ देखती है तो गुल्लू इसके लिए राजी हो जाते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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