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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन23 साल की अरिश्फा खान के 29 मिलियन फॉलोअर्स, सुनकर सलमान खान भी झेप गए, 'बिग बॉस 20' में ग्रैंड एंट्री

23 साल की अरिश्फा खान के 29 मिलियन फॉलोअर्स, सुनकर सलमान खान भी झेप गए, 'बिग बॉस 20' में ग्रैंड एंट्री

पॉपुलर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर अरिश्फा खान ने 'बिग बॉस 20' में एंट्री ले ली है. अरिश्फा खान के सोशल मीडिया पर 29 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं जब सलमान खान को इसका पता चला तो वो हैरान रह गए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 11:34 AM (IST)
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इंडिया के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का 6 सितंबर को धमाकेदार ग्रैंड प्रीमियर हुआ. हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान शो को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. ग्रैंड प्रीमियर में कई पॉपुलर कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री ली, लेकिन 23 साल की अरिश्फा खान ने अपनी एंट्री के साथ ही खूब सुर्खियां बटोरीं. अरिश्फा खान सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी पॉपुलर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर करीब 29 मिलियन फॉलोअर्स हैं. जब सलमान खान को उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के बारे में पता चला तो भाईजान भी हैरान रह गए. 

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अरिश्फा ने फॉलोअर्स जान सलमान रह गए हैरान
शो के दौरान सलमान खान ने अरिश्फा के कहा, 'मैंने सुना है कि जितनी आपकी उम्र है उससे कई ज्यादा आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं.' इस पर जवाब देते हुए अरिश्फा ने कहा, 'जी सर मेरे 29 मिलियन फॉलोअर्स हैं.' इसके आगे सलमान कहा, 'मेरे भी इतने नहीं हैं फॉलोअर्स आपके इतने कैसे हो गए.' इस पर अरिश्फा ने कहा, 'मैं आपसे कभी बड़ी नहीं बन सकती. आप लेजेंड हो. आप मेरे बचपन से फेवरेट हो और मेरी मम्मा के भी.'

 
 
 
 
 
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 कौन हैं अरिश्फा खान?
बता दें, अरिश्फा खान एक एक्ट्रेस, कंटेंट क्रिएटर और पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. अरिश्फा खान का जन्म 3 अप्रैल 2003 को उत्तर प्रदेश में हुआ था.  उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टीवी से की थी. उन्होंने 'एक वीर की अरदास... वीरा', 'छल-शह और मात', 'उतरन' और 'पापा बाय चांस' जैसे टीवी शो में काम किया है. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए उन्हें दुनिया में भर जबरदस्त पहचान मिली. इंस्टाग्राम पर उनके 29.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. 

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'बिग बॉस 20' के बारे में
वहीं बिग बॉस 20 में अरिश्फा खान के अलावा, मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे, माही विज, कनिका मान, ईशा रिखी, अमन गांधी, आसिफ खान, काजी तौकीर,रीति तिवारी, लव गिल, उदिति सिंह, तन्मय सिंह, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, युंग दसारिया  जैसे सितारे नजर आ रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Sep 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Arishfa Khan
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