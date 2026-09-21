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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20': लव गिल को गले लगाते हुए वायरल हुए आसिफ के वीडियोज, पत्नी बोलीं- बस बहुत हुआ

'बिग बॉस 20': लव गिल को गले लगाते हुए वायरल हुए आसिफ के वीडियोज, पत्नी बोलीं- बस बहुत हुआ

बिग बॉस 20 खबरों में बना है. शो से आसिफ खान और लव गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. अब आसिफ खान की पत्नी ने इस पर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Sep 2026 08:51 PM (IST)
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'बिग बॉस 20' में जमकर ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में पंचायत फेम आसिफ खान भी नजर आ रहे हैं. शो में वो खबरों में बने हैं. हाल ही में एक्टर लव गिल के गले लगाते हुए के कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इसके बाद आसिफ खान को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सवाल किए कि वो शादीशुदा हैं तो किसी और के साथ क्लोजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं. अब आसिफ खान की पत्नी जेबा ने इस पर रिएक्ट किया है. जेबा ने आसिफ को सपोर्ट किया.

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आसिफ खान की पत्नी ने किया रिएक्ट

आसिफ खान की पत्नी ने पोस्ट कर लिखा- बस, बहुत हुआ. आसिफ की पत्नी के नाते मुझे लगता है कि मेरे दिल और पूरी क्लियरिटी के साथ एक बार बोलना जरूरी है. सभी लोग आसिफ को लेकर एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं उन चीजों पर बात कर रही हूं जो शो से जुड़े उनके मोमेंट्स पर बेस्ड हैं और इसकी वजह से हमारी शादी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. प्लीज 24*7 लाइव चलने वाली फीड पर ध्यान दें. उन क्लिप्स पर नहीं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 

 
 
 
 
 
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आगे उन्होंने लिखा- आप देखेंगे कि वो अक्सर मेरे बारे में बात करते हैं. हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते के बारे में और आप वो पति देख पाएंगे जो कुछ सेकेंड के वीडियोज में कैप्चर नहीं होता है. हमारा रिलेशनशिप सिक्योर है. हमारी समझ बहुत मजबूत है. और यहां पर कुछ भी सफाई देने के लिए नहीं है.  घर में अंदर सभी अपना गेम खेल रहे हैं. उन्हें खेलने  दीजिए. लेकिन किसी की शादी और कैरेक्टर पर जजमेंट पर गेम मत बनाइए. तो जो भी देख रहे हैं, आसिफ को देखिए, उनकी जर्नी को देखिए. वो जो हैं उन्हें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए. कुछ क्लिप स्टोरी क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन वो सच को नहीं लिख सकती.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 21 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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