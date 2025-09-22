'बिग बॉस 19' के घर में मनोरंजन के साथ-साथ टकराव और तनाव साफ देखने को मिलता है. हर हफ्ते एक नया मुद्दा, एक नई बहस और कुछ नए चेहरे गुस्से में नजर आते हैं. लेकिन, इस बार घर में जो टकराव हुआ, उसने सारे पुराने झगड़े पीछे छोड़ दिए. कंटेस्टेंट कुनिका और जीशान के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई अब चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है.

झगड़े की शुरुआत कैसे हुई?

जियोहॉटस्टार पर जारी प्रोमो में देखा जा सकता है कि इस हफ्ते कैप्टन बने अभिषेक बजाज, जीशान कादरी को सुबह ड्यूटी के लिए बुलाते है, लेकिन वह उठने को तैयार नहीं होते. इसी दौरान कुनिका उनके इस रवैये पर भड़क जाती है और जोर से कहती है, 'कौन से राजा-महाराज हैं ये जो बाहर नहीं आ सकते?' उनका यह कहना जीशान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में कमरे से बाहर आते हैं. इसके बाद दोनों के बीच जो जुबानी जंग होती है, वह पूरे घर के माहौल को गरमा देती है.

घर का माहौल हुआ गर्म

प्रोमो में जीशान ने तीखे शब्दों में जवाब दिया,'कम बोला करो वरना कुनिका जी से कुनिका पर आ जाऊंगा.' इस पर कुनिका भी पीछे नहीं हटीं और पलट कर कहा,'तू खुद को वासेपुर का गुंडा समझता है ना, तो मैं भी मुंबई की महारानी हूं. समझा? जहां जीशान ने अपने तेवर से दिखा दिया कि वह किसी की बात चुपचाप नहीं सुनेंगे, वहीं कुनिका ने भी ये साफ कर दिया कि वह किसी के डर से पीछे हटने वाली नहीं हैं. इस झगड़े के बाद घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह गए. कुछ ने जीशान को शांत रहने की सलाह दी, तो कुछ ने कुनिका के रवैये को भी आक्रामक बताया.

वीकेंड का वार एलिमिनेशन

वहीं, 'वीकेंड का वार' में हुए एलिमिनेशन के ट्विस्ट ने दर्शकों को चौंका कर रख दिया. शो की कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा जब सलमान खान द्वारा एलिमिनेशन के लिए चुनी गईं, तो घर में सन्नाटा पसर गया. नेहल फूट-फूटकर रो पड़ीं, अपनी दोस्त फरहाना भट्ट और बसीर अली से गले मिली और अभिषेक बजाज से माफी भी मांगी. लेकिन, असली झटका तब लगा जब पता चला कि नेहल को घर से बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि उन्हें 'सीक्रेट रूम' में भेजा गया है. सीक्रेट रूम में उन्हें वहां से घरवालों की बातें सुनने, उनकी पॉलिटिक्स को समझने और आने वाले गेम में बड़ा कदम उठाने का मौका मिला.