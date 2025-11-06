'बिग बॉस 19' के घर में होने वाला ड्रामा, हंगामा और कंटेस्टेंट्स के बीच का झगड़ा हमेशा सुर्खियों में रहता है. फिनाले भी अब करीब आ रहा है, ऐसे में कंटेस्टेंट्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं,फैंस भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसे देख फैंस काफी हैरान है. दरअसल, इस लिस्ट में शो के विनर, रनरअप्स और एविक्ट कंटेस्टेंट्स का नाम लिखा हुआ है. चलिए बताते हैं इस लिस्ट के अनुसार शो का विनर कौन बनने वाला है.

विनर बनेगा ये कंटेस्टेंट

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लिस्ट के अनुसार 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना बनने वाले हैं. वहीं, अभिषेक बजाज इस सीजन के फर्स्ट रनर अप रहेंगे और फरहाना भट्ट सेकेंड रनर अप बनेंगी.वहीं लिस्ट में अमाल मलिक तीसरे, तान्या मित्तल चौथे नंबर पर और अशनूर कौर पांचवे नंबर पर हैं.

इस लिस्ट में एविक्ट हुए कंटेस्टेंट्स के नाम भी देखने को मिल रहे हैं.वो भी उसी क्रम में, जैसे उनका एविक्शन हुआ है. लिस्ट के अनुसार प्रणित 70वें दिन शो छोड़ने वाले थे और इस हफ्ते ऐसा देखने को भी मिला. अगर इस लिस्ट को सही माना जाए तो इस हफ्ते नीलम और अगले हफ्ते शहबाज का एविक्शन होगा.

मेकर्स पर उठ रहे सवाल

हालांकि, वायरल होने वाली ये लिस्ट रियल है या फेक इसके बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता है.अब जब इस लिस्ट में गौरव खन्ना को विनर बताया जा रहा है तो ऐसे में उनके फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. वहीं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गौरव खन्ना फिक्स्ड विनर हैं और मेकर्स की तरफ से ये पहले ही तय हो चुका है.

वहीं, इस लिस्ट को देखने के बाद अमाल तो कई लोग फरहाना को सपोर्ट करते दिख रहे हैं. लिस्ट वायरल होने के बाद शो को लेकर कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल, लोगों का कहना है कि अगर वायरल होने वाली लिस्ट रियल है तो बिग बॉस शो स्क्रिप्टेड है और मेकर्स जनता को बेवकूफ बना रहे हैं.

