

बिग बॉस 19 का सफ़र रविवार रात खत्म हो गया. तीन महीने से ज्यादा समय तक दर्शकों को एंटरटेन करने के बाद फाइनली ग्रैंड फिनाल में सीजन 19 का विनर भी घोषित हो गया. इस सीज़न के दो टॉप फाइनलिस्ट गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट थे. बता दें कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर बने हैं जबकि फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर पर रहीं. अनुपमा फेम एक्टर ने सीजन 19 की चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ 50 लाख की प्राइज मनी भी जीती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौरव खन्ना को इस 50 लाख रुपये की प्राइज मनी पर कितना टैक्स देना होगा? चलिए यहां हम आपको बताते हैं.

गौरव को प्राइज मनी पर कितना देना होगा टैक्स?

बता दें कि बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने बेशक 50 लाख रुपये प्राइज मनी जीती है लेकिन वे पूरी रकम को घर नहीं ले जा पाएंगे. दरअसल उन्हें इस राशि पर मोटा टैक्स भरना होगा. दरअसल किसी भी शो या फिर विनिंग प्राइज पर 30 पर्सेंट का टैक्स भरना होता है. यानी गौरव खन्ना को भी 50 लाख की प्राइज मनी में से करीब 15.6 लाख टैक्स के तौर पर चुकाना होगा. ऐसे में उन्हें लगभग 34.4 लाख रुपये मिलेंगे.

शो जीतने के बाद गौरव खन्ना की पहली पोस्ट

शो जीतने के गौरव खन्ना की एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर उनकी टीम ने पहली पोस्ट शेयर की. फोटो में गौरव ट्रॉफी और अपनी पत्नी के साथ पोज़ देते हुए नजर आ रहे हैं., पोस्ट में लिखा है,"तीन महीने का सफ़र आखिरकार खत्म हो गया... और कैसा अंत रह. ट्रॉफी घर आ गई है. वे पूछते रहे, "जीके क्या करेंगे?" और जैसा कि हम हमेशा कहते थे, जीके हम सबके लिए ट्रॉफी घर लाएंगे. उन्होंने ऐसा किया भी. यह सफ़र बेहद खूबसूरत तरीके से बेहद एक्साइटिंग रहा है. हमने गौरव के साथ हर दिन, हर उतार-चढ़ाव, हर पल, हर ताकत और गरिमा का अनुभव किया है. और आज, यह जीत बेहद निजी लग रही है.

पोस्ट में आगे लिखा है,"यह हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने उस पर विश्वास किया, जिसने वोट दिया, जो उसके साथ खड़ा रहा, जिसने उसके सपनों को अपना बनाया. आज, हम सिर्फ़ एक ट्रॉफी का जश्न नहीं मना रहे हैं. हम विश्वास, प्रेम और एकजुटता का जश्न मना रहे हैं. हम साथ मिलकर जीत रहे हैं. तहे दिल से शुक्रिया. प्यार के साथ विदा लेते हुए."