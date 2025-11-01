हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: तान्या और नीलम की वीकेंड के वार में सलमान खान ने लगाई क्लास, अशनूर को कहा था मोटी-डायनासोर

Bigg Boss 19: तान्या और नीलम की वीकेंड के वार में सलमान खान ने लगाई क्लास, अशनूर को कहा था मोटी-डायनासोर

Bigg Boss 19: वीकेंड के वार में सलमान खान हर बार किसी न किसी की क्लास लगाते नजर आते हैं. इस बार नीलम गिरी और तान्या मित्तल का नंबर आने वाला है. उन्होंने अशनूर के बारे में उल्टा-सीधा कहा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 01 Nov 2025 01:38 PM (IST)
बिग बॉस 19 में हर वीकेंड के वार पर सलमान खान धमाल मचाने के लिए आते हैं. वीकेंड के वार में हर सलमान किसी न किसी कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं. इस हफ्ते सलमान खान के टारगेट पर तान्या मित्तल और नीलम गिरी आने वाली हैं. वीकेंड के वार का नया प्रोमो आया है जिसमें वो तान्या और नीलम की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं. तान्या और नीलम को अशनूर पर कमेंट करने को लेकर क्लास लगने वाली है. ये सब बात सुनकर अशनूर भी शॉक्ड नजर आईं.

इस हफ्ते तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने अशनूर कौर को बॉडी शेम किया था. जिसके बारे में सलमान खान से सभी को बताया है. सलमान ने तान्या और नीलम से पूछा कि अशनूर कैसी लग रही हैं. जिस पर कॉम्प्लिमेंट देते हुए कहा- 'वो बहुत प्यारी लग रही हैं, प्रिंसेस लग रही हैं.'

सलमान ने लगाई क्लास

नीलम और तान्या की बात सुनने के बाद सलमान ने कहा- 'अच्छा, नीलम आपको अपनी चुगली पर बहुत गर्व है. अब क्यों नहीं बोल रही. तान्या, आपने कहा हाथी जैसी, डायनासोर, मोटी, फज जैसी शक्ल वाली. ये हक किसने दिया आपको ये सब बोलने का.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

अशनूर हुई इमोशनल

ये सारी बातें सुनकर अशनूर कौर इमोशनल होती नजर आईं. सारे कमेंट सुनकर अशनूर ने कहा- शेम ऑन यू तान्या. कमेंट में तान्या ने ये दावा भी शामिल था कि अशनूर के कपड़े उन पर जंचते नहीं हैं. जबकि नीलम ने इससे भी आगे बढ़कर अशनूर की तुलना डायनासोर से की और उन्हें जुरासिक पार्क बताया था.

गौहर ने किया था गुस्सा

तान्या और नीलम के कमेंट के बाद गौहर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया था. उन्होंने कहा था कि बॉडी शेमिंग अनएक्सेप्टेबिल है और काइंडनेस और आत्म-स्वीकृति के महत्व पर जोर दिया जाए. उन्होंने कहा था कि असली सुंदरता भीतर से आती है, और कहा कि दूसरों को नीचा दिखाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता है.

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र की 10 बेहतरीन फिल्में, एक्शन से लेकर लव स्टोरी तक सब हैं एक से बढ़कर एक

Published at : 01 Nov 2025 01:38 PM (IST)
Neelam Giri Ashnoor Kaur SALMAN KHAN Bigg Boss 19 Tanya Mittal
