हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: सलमान खान ने अमाल मलिक को दी आखिरी वॉर्निंग, पापा डब्बू मलिक ने लगाई जमकर क्लास

Bigg Boss 19: सलमान खान ने अमाल मलिक को दी आखिरी वॉर्निंग, पापा डब्बू मलिक ने लगाई जमकर क्लास

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में सभी को वीकेंड के वार का इंतजार रहता है. जब सलमान खान ज्यादातर घरवालों की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं. इस बार अमाल मलिक की बैंड बजने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 18 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 का आज की वीकेंड का वार बहुत जबरदस्त होने वाला है. इस साल दिवाली के मौके पर कंटेस्टेंट की बैंड बजाते हुए सलमान खान नजर आने वाले हैं. वीकेंड के वार का प्रोमो सामने आ गया है जिसमें सलमान खान हर किसी पर भड़कते नजर आ रहे हैं. सिंगर अमाल मलिक को तो उन्होंने आखिरी वॉर्निंग भी दे दी है. अमाल शो में बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से सलमान बहुत गुस्सा हैं. इस एपिसोड में अमाल के पिता डब्बू मलिक भी आएंगे. वो भी अपने बेटे की क्लास लगाते नजर आएंगे.

बिग बॉस ने हाल ही में कंटेस्टेंट को उनके फैमिली से कनेक्ट करने का एक मौका दिया था. कंटेस्टेंट की फैमिली से लेटर आए थे जिसके बाद घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था. मगर ये तब तक ही था जब फरहाना ने नीलम से उनका लेटर छीनकर फाड़ नहीं दिया था. फरहाना के नीलम का लेटर फाड़ने के बाद अमाल को गुस्सा आ गया था और उन्होंने फरहाना की खाने की प्लेट फेंक दी थी.

सलमान ने लगाई क्लास

अमाल के इस बर्ताव से सलमान खान बहुत नाखुश नजर आए. सलमान ने कहा- 'आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी खाने की प्लेट छीनें. अमाल फरहाना की मां पर गए. आपको क्या लगता है वो जस्टिफाइड है वो सही हो.' इस पर अमाल ने कहा- 'मैं बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया था.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

पापा को आया गुस्सा

उसके बाद अमाल के पिता डब्बू मलिक आते हैं और कहते हैं- 'तू लड़-झगड़ लेकिन जो अपनी जुबान है उसे अंडर द बेल्ट मत जाने दे बेटा. मेरे माथे पर मत लिख दे कि तू इस तरह से बिहेव करेगा.' उसके बाद डब्बू मलिक रोने लगते हैं. अमाल भी रोते हुए सॉरी कहते हैं. आखिर में सलमान खान कहते हैं- 'ये मेरी आखिरी वॉर्निग समझना.'

Published at : 18 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Amaal Mallik SALMAN KHAN Daboo Malik Bigg Boss 19
