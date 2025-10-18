बिग बॉस 19 का आज की वीकेंड का वार बहुत जबरदस्त होने वाला है. इस साल दिवाली के मौके पर कंटेस्टेंट की बैंड बजाते हुए सलमान खान नजर आने वाले हैं. वीकेंड के वार का प्रोमो सामने आ गया है जिसमें सलमान खान हर किसी पर भड़कते नजर आ रहे हैं. सिंगर अमाल मलिक को तो उन्होंने आखिरी वॉर्निंग भी दे दी है. अमाल शो में बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से सलमान बहुत गुस्सा हैं. इस एपिसोड में अमाल के पिता डब्बू मलिक भी आएंगे. वो भी अपने बेटे की क्लास लगाते नजर आएंगे.

बिग बॉस ने हाल ही में कंटेस्टेंट को उनके फैमिली से कनेक्ट करने का एक मौका दिया था. कंटेस्टेंट की फैमिली से लेटर आए थे जिसके बाद घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था. मगर ये तब तक ही था जब फरहाना ने नीलम से उनका लेटर छीनकर फाड़ नहीं दिया था. फरहाना के नीलम का लेटर फाड़ने के बाद अमाल को गुस्सा आ गया था और उन्होंने फरहाना की खाने की प्लेट फेंक दी थी.

सलमान ने लगाई क्लास

अमाल के इस बर्ताव से सलमान खान बहुत नाखुश नजर आए. सलमान ने कहा- 'आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी खाने की प्लेट छीनें. अमाल फरहाना की मां पर गए. आपको क्या लगता है वो जस्टिफाइड है वो सही हो.' इस पर अमाल ने कहा- 'मैं बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया था.'

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

पापा को आया गुस्सा

उसके बाद अमाल के पिता डब्बू मलिक आते हैं और कहते हैं- 'तू लड़-झगड़ लेकिन जो अपनी जुबान है उसे अंडर द बेल्ट मत जाने दे बेटा. मेरे माथे पर मत लिख दे कि तू इस तरह से बिहेव करेगा.' उसके बाद डब्बू मलिक रोने लगते हैं. अमाल भी रोते हुए सॉरी कहते हैं. आखिर में सलमान खान कहते हैं- 'ये मेरी आखिरी वॉर्निग समझना.'

ये भी पढ़ें: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट