बिग बॉस 19 के तुरंत बाद तान्या मित्तल को मिली फिल्म? बोलीं- मेरा करियर अच्छा होने वाला है

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की थर्ड रनरअप रहीं. शो में उनकी बातों ने फैंस को काफी एंटरटेन किया और किसी को उम्मीद नहीं थी कि तान्या मित्तल शो के टॉप फाइव कंटेस्टेंट में शामिल हो पाएंगी. अब शो से बाहर आने के बाद उन्होंने उन्हें 'फेक' कहने वालों और ट्रोल करने वालों को दो टूक जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है.

एक्टिंग को लेकर तान्या ने कहा ये

तान्या ने अपने एक्टिंग करियर को लेकर भी बात की है. तान्या को एकता कपूर ने एक शो ऑफर किया था. आईएएनएस से बात करते हुए टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर को लेकर तान्या ने कहा कि एकता ने कहा था कि मेरा राहू बहुत अच्छा चल रहा है. जो भी फिल्में और प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, उन्हें मैं जरूर करूंगी. मुझे लगता है कि मेरा करियर अच्छा होने वाला है. सलमान खान को लेकर तान्या ने कहा कि अगर वे उन्हें रोस्ट नहीं करते, तो वे शो में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं. उन्होंने मुझे नई ताकत दी. अगर ऐसा नहीं होता, तो आज भी मैं रो ही रही होती.

रोस्टिंग को लेकर तान्या ने कहा ये

शो के फिनाले के बाद तान्या मित्तल ने अपनी बिग बॉस जर्नी पर कहा, "घर के अंदर मेरी खूब रोस्टिंग हुई और मीडिया ने मुझ पर खूब प्यार बरसाया. मैं उस दौर का अनुभव करने के लिए उत्सुक हूं जहां मुझे दर्शकों का प्यार देखने को मिले, क्योंकि हम अभी-अभी घर से बाहर आए हैं. मुझे ये समझने के लिए थोड़ा समय दीजिए कि मुझे कितना प्यार मिला है. मैं इस सफर को एक सीखने का दौर कहूंगी. बिग बॉस वाकई आपको एक बेहतर इंसान बनाता है."

उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं बिग बॉस के घर का हिस्सा बनी थी, तब मैं बहुत सीधी-साधी और चुपचाप रहने वाली संस्कारी लड़की थी. मुझे छोटी-छोटी बात पर रोना आ जाता था, लेकिन बिग बॉस में चिल्लम-चिल्ली और गाली देने वाले लोगों के बीच रही. पहले मुझे उन सब बातों से फर्क पड़ता था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने इन बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया. मैंने शो में लड़ाई भी की और कुछ लोगों से दोस्ती भी की, ये सब मुझे बिग बॉस ने सिखाया है.

बिग बॉस में नहीं बना तान्या का कोई दोस्त

बिग बॉस के बाकी कंटेस्टेंट पर बात करते हुए तान्या ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरा दोस्त बना है क्योंकि हर किसी ने मेरा दिल दुखाया है. मुझे फेक कहा है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप लोग फेक समझकर मुझ पर हंसते रहें और मैं उसे सच समझकर जीती रहूंगी.