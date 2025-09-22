BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
Bigg boss 19 Sep 22 Written Update: 'बिग बॉस 19' में आज के एपिसोड में घरवालों के बीच जमकर बहस हुई. कुनिका की बसीर और जीशान से खूब लड़ाई हुई. वहीं नॉमिनेशन के लिए कंटेस्टेंट्स को नया टास्क दिया गया.
'बिग बॉस 19' के 29वें दिन का एपिसोड बहुत मजेदार रहा. एपिसोड की शुरुआत में अभिषेक बजाज ने नेहल चूड़ासमा को लेकर कहा कि उसपर मिट्टी डालनी चाहिए क्योंकि वो घर से जा चुकी हैं. वहीं बसीर अली दावा करते हैं कि गौरव खन्ना अगले दो-तीन हफ्ते में घर से बाहर होंगे.
बसीर अली ने जीशान कादरी के काम ना करने पर आपत्ति जताई. ऐसे में कैप्टन अभिषेक बजाज ने बिग बॉस से जीशान कादरी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी. इसके बाद मृदुल ने रोटी ना बनाने को लेकर हंगामा कर दिया. इसपर तान्या मित्तल ने कहा कि उन्होंने कुनिका के कहने पर रोटी नहीं बनाई और आटा रख दिया.
'ये गुंडागर्दी मेरे साथ मत दिखाना'
जीशान कादरी पीठ पीछे बातें करने के लिए कुनिका सदानंद पर बरसे. उन्होंने कहा- 'कंटेस्टेंट हो कंटेस्टेंट की तरह रहो. मां-बाप मत बनो. सब महारानीगिरी निकाल देंगे यहीं. मेरी जबान खुलेगी तो घर छोड़कर भाग जाओगी.' इस पर कुनिका ने कहा- 'धमकी मत दे, अगर तू वासेपुर का गुंडा है तो मैं भी मुंबई की महारानी हूं. ये गुंडागर्दी मेरे साथ मत दिखाना.'
शो से निकलते ही शादी करेंगी तान्या मित्तल
फरहाना भट्ट और अभिषेक बजाज के बीच कुनिका और अशनूर को लेकर बहस छिड़ गई. इस बहस में मृदुल तिवारी फरहाना का साइड लेते दिखे. इसके बाद अशनूर अभिषेक और आवेज को बताती हैं- 'मुझे सपना आया कि नेहल वापस आ गई है.' तान्या मित्तल ने आवेज दरबार को बताया कि वो 'बिग बॉस 19' के घर से निकलते ही शादी करेंगे. अगर वो शादी नहीं भी करती हैं तो रोका तो जरूर कर लेंगी.
'मैं किसी के बाप से नहीं डरती'
कुनिका सदानंद की बसीर अली से कुकिंग के दौरान सब्जियां कट करने को लेकर बहस हुई. बसीर अली ने कुनिका से कहा कि उनकी वजह से किचन में प्रॉब्लम होती है. वहीं कुनिका ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो किचन में नहीं रहेंगी. कुनिका ने कैप्टन अभिषेक बजाज से कहा- 'मैं डिनर और लंच की जिम्मेदारी नहीं लूंगी क्योंकि सारा बोझ मैं नहीं ले सकती.' वहीं बसीर ने कुनिका से कहा कि वो डरती हैं, इसपर कुनिका ने कहा- 'मैं किसी के बाप से नहीं डरती.'
इस दौरान तान्या ने नीलम के सामने कुनिका को सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि बसीर की गलती है, उसे समझना चाहिए क्योंकि हर वक्त कुनिका जी को सब्जियां काटनी पड़ती है.
नॉमिनेशन्स के लिए घरवालों को मिला नया टास्क
'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते की नॉमिनेशन्स के लिए घरवालों को नया टास्क दिया गया. प्रणित मोरे और शहबाज बदेशा की टीम बनाई गई और उन्हें टास्क दिया गया कि वो घरवालों पर कमेंट्री करें. हारने वाली पूरी टीम इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगी.
