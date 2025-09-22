हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'

BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'

Bigg boss 19 Sep 22 Written Update: 'बिग बॉस 19' में आज के एपिसोड में घरवालों के बीच जमकर बहस हुई. कुनिका की बसीर और जीशान से खूब लड़ाई हुई. वहीं नॉमिनेशन के लिए कंटेस्टेंट्स को नया टास्क दिया गया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Sep 2025 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 19' के 29वें दिन का एपिसोड बहुत मजेदार रहा. एपिसोड की शुरुआत में अभिषेक बजाज ने नेहल चूड़ासमा को लेकर कहा कि उसपर मिट्टी डालनी चाहिए क्योंकि वो घर से जा चुकी हैं. वहीं बसीर अली दावा करते हैं कि गौरव खन्ना अगले दो-तीन हफ्ते में घर से बाहर होंगे.

बसीर अली ने जीशान कादरी के काम ना करने पर आपत्ति जताई. ऐसे में कैप्टन अभिषेक बजाज ने बिग बॉस से जीशान कादरी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी. इसके बाद मृदुल ने रोटी ना बनाने को लेकर हंगामा कर दिया. इसपर तान्या मित्तल ने कहा कि उन्होंने कुनिका के कहने पर रोटी नहीं बनाई और आटा रख दिया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

'ये गुंडागर्दी मेरे साथ मत दिखाना'
जीशान कादरी पीठ पीछे बातें करने के लिए कुनिका सदानंद पर बरसे. उन्होंने कहा- 'कंटेस्टेंट हो कंटेस्टेंट की तरह रहो. मां-बाप मत बनो. सब महारानीगिरी निकाल देंगे यहीं. मेरी जबान खुलेगी तो घर छोड़कर भाग जाओगी.' इस पर कुनिका ने कहा- 'धमकी मत दे, अगर तू वासेपुर का गुंडा है तो मैं भी मुंबई की महारानी हूं. ये गुंडागर्दी मेरे साथ मत दिखाना.'

शो से निकलते ही शादी करेंगी तान्या मित्तल
फरहाना भट्ट और अभिषेक बजाज के बीच कुनिका और अशनूर को लेकर बहस छिड़ गई. इस बहस में मृदुल तिवारी फरहाना का साइड लेते दिखे. इसके बाद अशनूर अभिषेक और आवेज को बताती हैं- 'मुझे सपना आया कि नेहल वापस आ गई है.' तान्या मित्तल ने आवेज दरबार को बताया कि वो 'बिग बॉस 19' के घर से निकलते ही शादी करेंगे. अगर वो शादी नहीं भी करती हैं तो रोका तो जरूर कर लेंगी. 

'मैं किसी के बाप से नहीं डरती'
कुनिका सदानंद की बसीर अली से कुकिंग के दौरान सब्जियां कट करने को लेकर बहस हुई. बसीर अली ने कुनिका से कहा कि उनकी वजह से किचन में प्रॉब्लम होती है. वहीं कुनिका ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो किचन में नहीं रहेंगी. कुनिका ने कैप्टन अभिषेक बजाज से कहा- 'मैं डिनर और लंच की जिम्मेदारी नहीं लूंगी क्योंकि सारा बोझ मैं नहीं ले सकती.' वहीं बसीर ने कुनिका से कहा कि वो डरती हैं, इसपर कुनिका ने कहा- 'मैं किसी के बाप से नहीं डरती.'

इस दौरान तान्या ने नीलम के सामने कुनिका को सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि बसीर की गलती है, उसे समझना चाहिए क्योंकि हर वक्त कुनिका जी को सब्जियां काटनी पड़ती है.

नॉमिनेशन्स के लिए घरवालों को मिला नया टास्क
'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते की नॉमिनेशन्स के लिए घरवालों को नया टास्क दिया गया. प्रणित मोरे और शहबाज बदेशा की टीम बनाई गई और उन्हें टास्क दिया गया कि वो घरवालों पर कमेंट्री करें. हारने वाली पूरी टीम इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगी.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 22 Sep 2025 10:52 PM (IST)
Tags :
Kunickaa Sadanand Gaurav Khanna Bigg Boss 19 Basir Ali
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
इरफान पठान की खुली चुनौती, Shahid Afridi को धमकी देकर कहा- वो मेरे सामने...
इरफान पठान की खुली चुनौती, शाहिद अफरीदी को धमकी देकर कहा- वो मेरे सामने...
बॉलीवुड
'शादी में जरूर आना' की 'आरती शुक्ला' के फोटोज से होता है इंटरनेट का पारा हाई, हर लुक में लगती हैं हुस्न की मल्लिका
'शादी में जरूर आना' की आरती शुक्ला कृति खरबंदा के फोटोज से होता है इंटरनेट का पारा हाई
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
इरफान पठान की खुली चुनौती, Shahid Afridi को धमकी देकर कहा- वो मेरे सामने...
इरफान पठान की खुली चुनौती, शाहिद अफरीदी को धमकी देकर कहा- वो मेरे सामने...
बॉलीवुड
'शादी में जरूर आना' की 'आरती शुक्ला' के फोटोज से होता है इंटरनेट का पारा हाई, हर लुक में लगती हैं हुस्न की मल्लिका
'शादी में जरूर आना' की आरती शुक्ला कृति खरबंदा के फोटोज से होता है इंटरनेट का पारा हाई
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
विवाद के बाद रामलीला से पूनम पांडे बाहर होंगी या बदलेगा किरदार? मंगलवार का इंतजार
विवाद के बाद रामलीला से पूनम पांडे बाहर होंगी या बदलेगा किरदार? मंगलवार का इंतजार
जनरल नॉलेज
GST 2.0 Consumer Rights: क्या सामान की कीमतें बढ़ाकर जीएसटी कटौती को बेअसर कर सकती हैं कंपनियां, ऐसे मामलों को कैसे रोकेगी सरकार?
क्या सामान की कीमतें बढ़ाकर जीएसटी कटौती को बेअसर कर सकती हैं कंपनियां, ऐसे मामलों को कैसे रोकेगी सरकार?
शिक्षा
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget