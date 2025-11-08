हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: गौरव खन्ना का उड़ाया था मजाक, अब सलमान खान ने फरहाना भट्ट को लगाई फटकार, बोले- वो सुपरस्टार है

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना का उड़ाया था मजाक, अब सलमान खान ने फरहाना भट्ट को लगाई फटकार, बोले- वो सुपरस्टार है

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. अब लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान ने फरहाना भट्ट को आड़े हाथ ले लिया है और खूब फटकार लगाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 12:31 PM (IST)
'बिग बॉस 19' का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे हर एपिसोड में दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट बढ़ता जा रहा है. हालांकि, हाल ही में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, जो फरहाना भट्ट के लिए था. क्योंकि, लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने टीवी पर काम ना करने की बात कही, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें काफी खरी-खोटी सुनाई.

वहीं, अब 'वीकेंड का वार एपिसोड' में फरहाना को इसकी वजह से काफी कुछ सुनना पड़ेगा, जिसकी एक झलक लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिली. लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान ने फरहाना भट्ट को आड़े हाथ लिया है. प्रोमो को देखने के बाद फैंस इस वीकेंड का वार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं.

फरहाना की सलमान खान ने लगाई फटकार

प्रोमो में सलमान खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ये क्या कहती रहती हैं कि टेलीविजन नहीं करना चाहती.आपने क्या कहा था,बीग्रेड लोग, गंदी नाली का कीड़ा, गंवार, ये सब नेशनल टेलीविजन पर बोल रही हैं.टीवी आपके लेवल से बहुत नीचे है.टीवी की औकात ही नहीं है कि आप उस पर नजर आओ.

 
 
 
 
 
मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है.मैंने गौरव के शोज देखे हैं, मेरी मां ने देखे हैं और मैं कहता हूं ये सुपरस्टार है.मैं आपको एक ऑफर देता हूं, ये शो, ये मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है.गेट खोल दो इनके लिए. सलमान खान से डांट सुनते हुए फरहाना मुंह लटकाए बैठी रहीं.इस प्रोमो को देखने के बाद फरहाना भट्ट को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

बता दें हाल ही में जब गौरव खन्ना कैप्टेंसी टास्क हार गए थे तो फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल ने जमकर उनका मजाक उड़ाया था. फरहाना ने तो यहां तक कहा था कि आप कौन हो? टीवी के सुपरस्टार के साथ ये क्या हुआ? डरपोक. इस पर गौरव खन्ना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए थे और उन्होंने कहा था, हां मैं हूं टीवी का सुपरस्टार और इस शो का भी. 

Published at : 08 Nov 2025 12:31 PM (IST)
Gaurav Khanna SALMAN KHAN Bigg Boss 19
