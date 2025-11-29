हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: नहीं पूरा हो पाएगा अशनूर कौर का टॉप 5 में आने का सपना? तान्या मित्तल को मारने पर सलमान खान सुनाएंगे सजा!

Bigg Boss 19: नहीं पूरा हो पाएगा अशनूर कौर का टॉप 5 में आने का सपना? तान्या मित्तल को मारने पर सलमान खान सुनाएंगे सजा!

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के फिनाले के नजदीक आकर अशनूर कौर शो से बाहर हो सकती हैं. लेटेस्ट प्रोमो के मुताबिक उन्हें तान्या मित्तल को टास्क के दौरान मारने की सजा मिल सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 में शनिवार को वीकेंड का वार का आखिरी एपिसोड देखने को मिलेगा. दरअसल रियलिटी शो ग्रैंड फिनाले से सिर्फ एक हफ्ते दूर है. वीकेंड का वार एपिसोड में चार चांद लगाने के लिए माधुरी दीक्षित से लेकर माही विज, पार्थ समथान, ऋषिता कोठारी और आशीष चंचलानी पहुंचेंगे. हालांकि, इससे पहले शो में एक चौंकाने वाला एलिमिनेशन देखने को मिलेगा. मेकर्स ने वीकेंड का वार एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया है जिसमें होस्ट सलमान खान टास्क के दौरान तान्या मित्तल को फिजिकल चोट पहुंचाने के लिए अशनूर कौर कीक्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

अशनूर को तान्या मित्तल को मारना पड़ा भारी
प्रोमो में, सलमान सुमन इंदौरी अभिनेत्री को डांटते हुए कहते हैं, "अशनूर किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को चोट पहुंचाना बिग बॉस के घर में अच्छा नहीं है." हालांकि अशनूर फौरन अपने बिहेव के लिए माफ़ी मांगती हैं. हालांकि, सलमान आगे कहते हैं, "इनका अग्रेशन इस लेवल का था कि इन्होंने जान बुझाकर वो लकड़ी के तख्ते को पूरी तरह से जबरदस्ती घुमा दिया. ये बिल्कुल साफ़ था कि ये जानबूझकर और गुस्से में किया गया था."

शो से एविक्ट हुईं अशनूर कौर? 
अशनूर ने कहा कि उनका तान्या को मारने या चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और यह गलती से हो गया. ये सुनकर सलमान बीच में बोलते हैं, "ये लग गई, लग गई क्या?" सलमान पूरा सीक्वेंस दोहराते हैं कि कैसे अशनूर ने टास्क के दौरान तान्या को मारा. वह कहते हैं, "आपने यूं निकाला है, और यूं मारा है." फिर वह समझाते हैं कि कुछ खास नियम हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा, जिससे बाकी घरवाले पूरी तरह से चौंक जाते हैं.  प्रोमो यहीं पर खत्म हो जाता है.  वहीं इसे प्रोमो के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि तान्या मित्तल के खिलाफ हिंसा करने पर अशनूर कौर घर से बेघर हो सकती हैं. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

टास्क के दौरान अशनूर ने तान्या पर किया था वार
बता दें कि टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान, अशनूर कौर को अपने कंधों पर एक लकड़ी के तख्ते को बैलेंस  करना था, जिसके दोनों सिरों पर पानी से भरे दो बाऊट लटके हुए थे. जब वह यह टास्क कर रही थीं, तब तान्या ने आगे बढ़कर उनेक बाऊट का पानी गिराकर उन्हें खाली कर दिया.  तान्या, नहीं चाहती थी कि अशनूर टिकट टू फिनाले जीते. वहीं  इससे गुस्साई अशनूर ने लकड़ी का फट्टा उतारने के दौरान  तान्या के कंधे पर उसे मार दिया था.  तान्या ने इस बात की शिकायत घरवालों से भी की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया. जब उसने अशनूर का सामना किया, तो माफ़ी मांगने के बजाय, वह उससे लड़ने लगी. अब देखने वाली बात होगी कि क्या अशनूर शो से बाहर हो गई हैं या नहीं. 

 

और पढ़ें
Published at : 29 Nov 2025 09:55 AM (IST)
Tags :
Ashnoor Kaur SALMAN KHAN Bigg Boss 19 Tanya Mittal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Repeat Test Guidelines: कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget