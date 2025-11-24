बिग बॉस 19 का फिनाले करीब आ रहा है. ऐसे में शो काफी मजेदार होता जा रहा है. क्योंकि, पहले ऐसा लग रहा था कि कंटेस्टेंट्स कुछ भी मजेदार नहीं कर रहे हैं. लेकिन, जैसे-जैसे फिनाले पास आ रहा है कंटेस्टेंट्स ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है.

हर हफ्ते नॉमिनेशन टास्क के दौरान घरवालों को भड़ास निकालते हुए देखा जाता है. इस हफ्ते मालती चाहर का नॉमिनेशन टास्क के दौरान गुस्सा फूटा है.तान्या मित्तल को मालती ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है.

कंटेस्टेंट्स ने एक-दूसरे के मुंह पर लगाया नॉमिनेशन स्टैंप

हर कोई मालती के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है. बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेश टास्क करते हुए नजर आ रहे हैं. प्रोमो में देखा जा सकता है कि कंटेस्टेंट्स एक-एक कर कन्फेशन रूम से बाहर आकर दूसरे के मुंह पर नॉमिनेशन का स्टैंप लगा देते हैं.

प्रणित मोरे को अमाल इस दौरान नॉमिनेट करते हैं. उसके बाद तान्या मित्तल का नंबर आता है और वो मालती को नॉमिनेट करती हैं. वीडियो में देख जा सकता है कि तान्या आगे बढ़कर मालती के चेहरे पर नॉमिनेशन का स्टैम्प लगा देती हैं. लेकिन, अचानक ही मालती आगे बढ़़ती हैं और अपनी हाथ तान्या को थप्पड़ मारने के लिए उठा देती हैं.

अमाल ने मालती को कहा-बदतमीज

वीडियो देख ऐसा लग रहा है कि मालती ने तान्या को थप्पड़ मार दिया है.वीडियो में आगे देखने को मिलता है कि मालती की हरकत देख अमाल उन्हें बदतमीज कह देते हैं. इतना ही नहीं मालती के एक्शन पर गौरव खन्ना की आंखे फटी की फटी रह जाती हैं.

इस बात में कोई शक नहीं है कि मालती चाहर के इस कदम से घर में काफी हंगामा मचने वाला है. हालांकि, मालती चाहर के फैंस उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. वहीं, तान्या के फैंस मालती को खरी खोटी सुना रहे हैं.

